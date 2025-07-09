Gazze'de Insani Durum En Kötü Seviyede - Son Dakika
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Gazze'de Insani Durum En Kötü Seviyede

09.07.2025 02:02
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BM WFP yetkilisi Carl Skau, Gazze'deki insani durumu en kötü olarak değerlendirdi ve acil yardım çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze'de insani durumun, şimdiye kadar tanık olduğu en kötü seviyede olduğunu belirtti.

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan WFP'nin icra direktör yardımcısı Skau, İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yaptığı dördüncü ziyaretini, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlarda değerlendirdi.

Skau, "Çatışma başladığından bu yana Gazze'ye dördüncü ziyaretimden döndüm. Durum şimdiye kadar gördüğüm en kötü halde. İhtiyaçlar her zamankinden daha yüksek ama yanıt verme yeteneğimiz hiç bu kadar kısıtlı olmamıştı. Açlık yayılıyor, insanlar sadece yiyecek bulmaya çalışırken ölüyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki WFP ekiplerinin yardım ulaştırmak için her türlü çabayı gösterdiğini vurgulayan Skau, "Ekiplerimiz, sık sık çapraz ateşin ortasında kalıyor, çatışma bölgelerinden geçen gıda konvoylarına eşlik ediyorlar. Yakıtımız, yedek parçalarımız, temel iletişim ekipmanlarımız tükeniyor. Ulusal personelimiz bu krizin tam ortasında yaşıyor, tüm Gazzelilerle aynı tehlikelerle ve açlıkla karşı karşıyalar." değerlendirmesinde bulundu.

Skau, "Teslimat yapmak için yiyeceğimiz, kapasitemiz ve hazırlığımız var. Son ateşkes sırasında 42 günde Gazze'ye 8 bin kamyon gönderdik. Bunu tekrar yapabiliriz ama bunun için tüm güzergahların ve giriş noktalarının açılması ve güvenliğin sağlanması gerekiyor. ve bir ateşkese ihtiyaç var ki bu ateşkes, kalıcı barışa giden bir adım olmalı." yorumunu yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 523 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 617 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 964 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 576 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 758'e, yaralıların sayısı da 5 bin 5'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Insani Durum En Kötü Seviyede - Son Dakika

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