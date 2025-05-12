Gazze'de İnsani Durum Uyarısı

GAZZE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Gazze kentinin doğusundaki geçici barınaktaki Filistinli bir anne ve yetersiz beslenme sıkıntısı çeken 6 yaşındaki kızı, 11 Mayıs 2025.
Filistin ve Birleşmiş Milletler yetkilileri, pazar günü yaptıkları açıklamayla İsrail'in ablukayı sürdürmesi halinde Gazze'deki sağlık durumu ve insani durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
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