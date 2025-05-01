Gazze'de İşçiler Zorlu Şartlarda Yaşıyor - Son Dakika
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Gazze'de İşçiler Zorlu Şartlarda Yaşıyor

İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze'deki Filistinli işçiler, insani kriz içinde geçim zorluğu yaşıyor.

01.05.2025 12:54
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Gazze Şeridi'ndeki Filistinli işçilerin, İsrail'in uyguladığı soykırım ve düzenlediği saldırılarıyla neden olduğu insani kriz sebebiyle geçim kaynaklarını sağlama konusunda "tam bir acziyet" yaşadıkları belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla Gazze'deki Filistinlilerin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dünya işçi bayramını kutlarken, Gazze, devam eden İsrail ablukası nedeniyle trajik koşullardan geçiyor. Art arda gelen saldırılar hayatın her alanında yıkıcı etkilere yol açtı." ifadesi kullanıldı.

İşçi haklarının korunması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi çağrısı yapılan 1 Mayıs'ta başta Gazze'deki işçiler olmak üzere Filistin halkının, İsrail soykırımı sebebiyle en ağır zulüm ve baskı biçimleriyle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Gazze'deki işçilerin İsrail'in 18 yıldır uyguladığı ablukanın yanı sıra altyapıyı ve önemli tesisleri tahrip etmesi sebebiyle son derece zor şartlar altında yaşadığı vurgulandı.

İsrail'in dayattığı mevcut şartların Gazze'de işsizlik oranını "benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkardığına" dikkati çekilen açıklamada Gazze Şeridi'nin dünyada işsizlik oranının en yüksek olduğu bölgelerden biri haline geldiği belirtildi.

İsrail'in sanayi tesisleri ve kamu hizmetlerini kasıtlı olarak tahrip ettiği ifade edilen açıklamada, Gazze'deki işçilerin geçim kaynaklarını sağlama konusunda "tam bir acziyet" yaşadığı kaydedildi.

Gazzeli işçilerin kendilerini "her geçen gün daha da kötüleşen bir insani krizin içinde bulduklarına" dikkati çekildi.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılardan ilk günden bu yana en çok etkilenen kesimler arasında işçilerin bulunduğu paylaşılan açıklamada, İsrail ordusunun tesisleri, fabrikaları hedef alarak binlerce işçiyi öldürdüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde işçiler de dahil olmak üzere sivilleri hedef almaya ve işçilerin toplandığı yerleri hedef almaya devam ediyor, bu da durumu daha da zorlaştırıyor, ağır maddi ve insani kayıplara yol açıyor.

İsrail'in Gazze'de sağlık kuruluşları ve tesisleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğü belirtilerek, çok sayıda Filistinlinin işçinin İsrail bombardımanları sonucu öldüğü veya yeniden çalışamayacak şekilde ağır yaralandığı bildirildi.

İşçi bayramının taşıdığı toplumsal adalet mesajına dikkati çekilen açıklamada, başta Gazze Şeridi'nde olmak üzere İsrail'in Filistin topraklarında en temel insan hakları hiçe sayarak ihlallerini sürdürdüğü vurgulandı.

Uluslararası toplum ile ilgili kurum ve kuruluşlara seslenilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların durdurulması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Filistinli işçilerin haklarının güvence altına alınması, iş imkanı ve kalkınma projeleri talep edilen açıklamada, Filistinli işçiler ile ailelerinin İsrail saldırıları sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları hafifletmek için insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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