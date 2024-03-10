- Gazze'de İsrail bombardımanı altında ilk teravih namazı kılındı

Mansur Yavaş: Nasıl olsa Ankara'da seçimi kazanma şansımız yok metroyu yapsak da yapmasak da fark etmez

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024-2029 yılları arasında hayata geçirmeyi hedeflediği projeleri tanıttı. Yavaş, metro projeleriyle ilgili olarak 'Nasıl olsa Ankara'da seçimi kazanma şansımız yok metroyu yapsak da yapmasak da fark etmez diye düşünüyorlar' dedi.