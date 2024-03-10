- Gazze'de İsrail bombardımanı altında ilk teravih namazı kılındı
GAZZE - İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde ilk teravih namazı kılındı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazzeliler Ramazan ayının gelmesiyle İsrail bombardımanı altında ilk teravih namazını kıldı. Daha önce İsrail saldırısında enkaza dönen Refah kentindeki Al-Farouq Cami'nin yanında cemaat oluşturan Gazzeliler, teravih namazını eda etti.
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Edirne'deki tarihi camilerde Ramazan'ın ilk teravih namazı coşkuyla kılındı. Edirneliler, Selimiye Camisi'nde tadilat çalışmaları devam ettiği için ayrılan bölümlerde teravih namazını kıldı. Yatsı namazı öncesinde camiye gelen yüzlerce insan, dua ederek namazlarını kıldı.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbul Beylikdüzü'ndeki Mevlana Camii'ne teravih namazını kılmak için gelen çocuklara namazın ardından meyve suyu ve gofret dağıtıldı. Çocuklar ikramlardan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.
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