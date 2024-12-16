Gazze'de İsrail Hava Saldırıları: 25 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Hava Saldırıları: 25 Ölü

İsrail'in Gazze'de sivil alanlara düzenlediği hava saldırılarında 25 Filistinli hayatını kaybetti.

16.12.2024 13:02
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GAZZE, 16 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okula ve bir sivil savunma merkezine pazar günü akşam saatlerinde düzenlediği iki hava saldırısında en az 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze merkezli sağlık sistemi yetkililerinden Mervan el-Hams, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir okula düzenlenen İsrail hava saldırısında yaklaşık 21 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Olay yerinde bulunan Xinhua fotoğrafçısı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı tarafından işletilen okulun üst katında enkaz arasında çok sayıda kana bulanmış ceset ve yaralı gördüğünü söyledi.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynaklar, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nın ortasındaki acil durum merkezini hedef alan bir hava saldırısında dört sivil savunma görevlisi ve bir gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail'i sivil savunma ekiplerine karşı "menfur bir cinayet" işlemekle suçlayan Gaze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, "Hayatını kaybedenler insani ve vatani görevlerini yerine getiriyorlardı" dedi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası, yaptığı basın açıklamasında Katar'ın Al Jazeera televizyonu için fotoğrafçı olarak çalışan Ahmed El-Levh adında bir gazetecinin hayatını kaybedenler arasında olduğunu söyledi. İsrail ordusu ise hayatını kaybeden kişinin Gazze'de İslami Cihad hareketi için çalışan bir askeri ajan olduğunu savundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 44.976'ya yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Çocuk, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Hava Saldırıları: 25 Ölü - Son Dakika

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