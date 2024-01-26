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Gazze'de İsrail'in Açlık Silahıyla Soykırım Suçu İşlediği İddia Edildi - Son Dakika
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Gazze'de İsrail'in Açlık Silahıyla Soykırım Suçu İşlediği İddia Edildi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in rekor sayıda soykırım suçu işlemek için açlık silahını kullandığını belirtti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'yi bombalayarak, aç bırakarak ve tedaviyi engelleyerek soykırım yaptığını ifade etti. İsrail'in dün, Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen binlerce aç insana karşı gerçekleştirdiği saldırıda en az 20 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

Gazze\'de İsrail\'in Açlık Silahıyla Soykırım Suçu İşlediği İddia Edildi
26.01.2024 - 03:43,
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Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in rekor sayıda soykırım suçu işlemek için açlık silahını kullandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail işgali, Gazze Şeridi'ni bombalayarak, aç bırakarak ve tedaviyi engelleyerek soykırım yapıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in dün, Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen binlerce aç insana karşı korkunç bir katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, "İşgalci İsrail, rekor sayıda soykırım suçu gerçekleştirmek için açlık silahını kullanıyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordusunun dün, Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen binlerce aç insana karşı düzenlediği saldırıda en az 20 kişi ölmüş, 150 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinli öldürüldü, 64 bin 110 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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