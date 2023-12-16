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Gazze'de İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli sivil canlı kalkan olarak kullanıldı - Son Dakika
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Gazze'de İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli sivil canlı kalkan olarak kullanıldı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in gözaltına aldığı bir Filistinli sivil, vücuduna patlayıcılar bağlandığını ve Hamas tarafından kullanıldığından şüphelenilen bir tünele sokulduğunu söyledi. İsrail güçleri, gözaltına aldığı sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla suçlanıyor.

Gazze\'de İsrail\'in gözaltına aldığı Filistinli sivil canlı kalkan olarak kullanıldı
16.12.2023 - 15:05,
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Gazze Şeridi'nde İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli bir sivil, İsrail güçlerinin vücuduna patlayıcılar bağladığını ve canlı kalkan olarak Hamas tarafından kullanıldığından şüphelenilen tünele sokulduğunu söyledi.

İngiltere merkezli yayın yapan Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre, soy ismini açıklamak istemeyen Hakim adlı 30 yaşındaki bir Filistinli, İsrail güçlerinin yarı çıplak elleri kelepçeli fotoğraflarını paylaştığı sivillerden biri olduğunu anlattı.

Gözaltına alındıktan sonra Hamas'ın kullandığından şüphelenilen tünele götürüldüğünü aktaran Hakim, "Bana patlayıcılarla dolu bir kemer taktırıldı ve belime bir iple birlikte kafama bir GoPro kamera yerleştirildi." dedi.

Hakim, daha sonra Hamas tarafından kullanıldığından şüphelenilen bir tünele itildiğini ve içeride herhangi bir direnişçi olup olmadığını görmek için tüneli araştırmasının söylendiğini kaydetti.

Hakim, şunları söyledi:

"Kafamdaki kamera içeride herhangi bir savaşçıyı gösterseydi, bedenimi kullanarak tüneli patlatmaya hazırlardı. O anda öldürüleceğimden yüzde 100 emindim fakat içeride hiçbir şey bulamayınca beni tünelden çıkardılar."

Hakim, daha önce de 15 yaşında bir erkek çocuğunun da aynı muameleye maruz kaldığını ve kendisiyle birlikte gözaltına alınan çocuğun da hayatta kaldığını ve üç gün sonra serbest bırakıldığını aktardı.

Gözaltı boyunca yaşadıklarından da söz eden Hakim, "Günlerce yemeksiz kaldık. Bazen su veriliyordu ve akla gelebilecek en kötü sözlerle hakarete uğradık." dedi.

Hakim, kendisinin serbest bırakıldığını ancak kardeşi ve diğer akrabalarının hala İsrail tarafından esir tutulduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Gazze'deki işgalini genişletirken, basında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin elleri kelepçeli görüntüsü yer almıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 7 Aralık'ta paylaştığı görüntüler, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda tepki çekmişti. İsrail'in "teslim olan silahlı teröristler" şeklinde yansıtmaya çalıştığı kişilerin İsrail güçleri tarafından kaçırılan siviller olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail güçleri, hem Filistinliler hem de uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından gözaltına aldığı sivilleri "canlı kalkan" olarak kullanmakla suçlanıyor.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Hakim, Son Dakika

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