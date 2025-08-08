Gazze'de İsrail Saldırıları: 14 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Gazze'de İsrail Saldırıları: 14 Filistinli Hayatını Kaybetti

08.08.2025 17:44
İsrail ordusu Gazze'de düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok yaralı var.

İsrail ordusunun, abluka altında tutarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlerin de aralarında bulunduğu 14 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'de evleri, yardım bekleyen Filistinlileri ve barınakları hedef aldı.

İsrail'in ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Beni Suheyl Kavşağı yakınlarında düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesiminde bulunan Kissufim Sınır Kapısı yakınlarına saldırı düzenleyen İsrail ordusu, silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) 5 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah'taki Bureyc Mülteci Kampı'na saldıran İsrail'in SİHA saldırısıyla 2 kardeşi öldürdüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail savaş uçağının saldırısında da 1 Filistinlinin öldüğü ifade edildi.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim kavşağı yakınlarında kurulu sözde ABD yardım dağıtım merkezinin çevresinde bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 3 kişi öldü.

Kuzeydeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde de İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda en az 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesinde ise İsrail'in attığı füzenin Musa Bin Nusayr Okuluna düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampını hedef aldığı ancak can kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 258 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 45 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 752 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 4 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1706'ya çıktı, yaralıların sayısı da 12 bin 230' çıktı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

