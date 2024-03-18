Gazze'de İsrail saldırıları ve kısıtlamalar nedeniyle çocuklarını kaybetme korkusu yaşayan Filistinli anne

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli Hena en-Neccar, İsrail güçleri tarafından alıkonan eşinin akıbetinden ve yetersiz beslenme sonucu aşırı kilo kaybı yaşayan 2 oğlunun hayatından endişe ediyor.
İsrail'in 5 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları ve yardım girişlerine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle yaşanan kıtlık, Gazzelileri her alanda büyük zorluklarla karşı karşıya bırakıyor.
Eşi İsrail güçlerince alıkonan ve çocuklarının hastalığıyla tek başına baş etmek zorunda kalan 41 yaşındaki Hena en-Neccar bunlardan biri.
Çocuklar, babalarının alıkonmasından sonra hasta oldu
Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nde hasta 2 oğluna refakat eden Filistinli kadın, eşinin alıkonmasından sonra çocuklarının ikisinin de hastalandığını söyledi.
Çocukların ikisinde de bağırsak nezlesi olduğunu aktaran Neccar, "İkinci sınıfa giden büyük oğlum 3 hafta boyunca ne yedi ne içti, sürekli tuvalete gitti. Küçük olan da aynı şekilde. Böyle olunca onları Avrupa Hastanesi'ne getirdim." dedi.
Hastanede 4 gün kaldıktan sonra taburcu edildiklerini ancak çocukların durumu kötüleşince yine hastaneye geldiklerini anlatan Neccar, yaklaşık bir haftadır burada olduklarını dile getirdi.
"İki çocuğumu birden kaybedersem üzüntüden ölürüm"
İki oğlunda da bağırsak nezlesi ve dehidrasyon (sıvı kaybı) olduğunu söyleyen Neccar, "Doktorlar bana 'Nasipleri varsa yaşarlar' dedi, ben de işimi Allah'a havale ettim. İnşallah nasipleri vardır ve yaşarlar." diye konuştu.
Filistinli anne yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:
"İki çocuğumu birden kaybedersem üzüntüden ölürüm. Babaları da yanımızda yok. Kim bize sahip çıkacak. Şu an tek başımayım. İkinci sınıfa giden oğlum 13 kilo, küçüğü ise 5 kiloya düştü. Küçük olan yürüyordu artık yürümüyor. 24 saat kucağımda duruyor."
Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayacak maddi durumu olmadığını vurgulayan Neccar, uluslararası makamlardan ve hukuk kuruluşlarından, İsrail güçlerince alıkonan eşinin serbest bırakılması için yardımcı olmalarını istedi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in 5 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 17 Mart'ta X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de insanların kıtlığın eşiğinde olduğunu vurgulayarak, bölgeye engelsiz ve sürekli erişimin "hayat memat meselesi" olduğunu bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de İsrail saldırıları ve kısıtlamalar nedeniyle çocuklarını kaybetme korkusu yaşayan Filistinli anne - Son Dakika
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Hayatın İçindeyim' projesi kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Portakal Hafız Konağı'nda açılan Yerel Kültür Müzesini ziyaret etti. Müzede çocukluklarını hatırlayan yaşlılar duygu dolu anlar yaşadı.
Kayseri Valiliği tarafından yürütülen projeyle turizme kazandırılan Erdemli Vadisi, keşfedilmeyi bekliyor. Bizans dönemine ait kayadan oyma kilise ve yapıları barındıran vadi, turistlerin ilgisini çekiyor. Proje kapsamında vadiye karşılama binası, yürüyüş yolu ve aydınlatma gibi yenilikler yapıldı. Erdemli Vadisi'nin geleceği parlak görünüyor.
Elazığ Amatör Küme U14 Ligi'nde şampiyon olan Yolspor, Diyarbakır'da oynadığı grup maçlarında da şampiyon olarak 2. Kademeye yükseldi. Türkiye Şampiyonası'nda finalde Adıyaman Uğurspor'u yenerek şampiyon olan Yolspor, Elazığ'ı 2. kademe maçlarında temsil edecek.
Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önü ve çevresinde denetimlerini sürdürdü. Fırat Anadolu Lisesi, Şehit Emrah Horoz İmam Hatip Ortaokulu, TOKİ Fırat İlkokulu, TOKİ Fırat Ortaokulu ve Hazar Anadolu Lisesi çevresinde yapılan denetimlerde, şüpheli şahıslar, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 320 dönüm üzerine bir toptancı hal kompleksi inşa ediyor. Projede, kompleksin zemin iyileştirme imalatları ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla video paylaştı. Videoda, şehit ailelerinin ve askerlerin görüntüleri yer aldı ve İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiirinden mısralar okundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemi hakkında eleştiri yapanlara 'siz bu sürece ne katkı verdiniz?' diye sordu. Ankara'daki bir anaokulu ise Atatürk'e Vefa Valizi projesiyle çocuklara Atatürk sevgisini aşılamaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olduğunu belirtti. Erdoğan, zaferin İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham verdiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, bölgenin yeşil alanlarını çoğaltacağını ve her mahalleye yeni bir park yapılacağını açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?