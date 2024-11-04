Gazze'de İsrail Saldırılarında 1800 Filistinli Hayatını Kaybetti

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Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun son bir ayda Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 1800 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin yaralandığını ve yüzlerce kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, bir ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

"İsrail'in devam eden saldırılarında 1800'den fazla kişi hayatını kaybetti, 4 bin kişi yaralandı, binlerce kişi de kayıp. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastaneler yıkıldı ve hizmet dışı kaldı, sivil savunma ekipleri hedef alındı; bazı çalışanları alıkonuldu." denilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkından intikam alma ve 1948'deki gibi yeniden topraklarından tehcir ettirmeye dair art niyetli planları olduğuna işaret edilerek, bu planların ABD tarafından üzerinin örtüldüğü; daha fazla katliam, cinayet ve soykırım için yeşil ışık yakıldığı kaydedildi.

Aç bırakma silahı

İsrail ordusunun, sivillere karşı aç ve susuz bırakma silahını kullandığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in yardım ve malzeme yüklü 3 bin 800 kamyonunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmesini engellediği; 100 binden fazlası çocuk yaklaşık 400 bin kişinin kasten aç bırakıldığı aktarıldı.

Saldırılarda zorla yerinden edilen; evlerinden uzakta güvenli bir yer arayışıyla on binlerce Filistinlinin barındığı onlarca merkezin yıkıldığı bildirilen açıklamada, Tel Aviv'in ayrıca çocuk felci aşısı kampanyasını engellemesinin yanı sıra sağlık ekiplerini alıkoyduğu, yiyecek vermediği ve eziyet ettiği paylaşıldı.

İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçların, katliamların ve soykırımların kınandığı açıklamada, savaşın sürdürülmesinde ve Filistin halkına karşı işlenen soykırım suçunda sorumluluğun İsrail, ABD yönetimi, İngiltere, Almanya, Fransa ve soykırıma katılan ülkelere ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplum; tüm BM ve uluslararası örgütlerden bu konudaki kendilerine düşen rolü yerine getirmeleri, sivillere karşı işlediği korkunç ve vahşi suçları durdurması için İsrail'e baskı uygulamaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.