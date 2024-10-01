Gazze'de İsrail Saldırılarında 34 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırılarında 34 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılarda 34 kişi öldü.

01.10.2024 17:19
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu bölgeleri hedef alan saldırılarında 34 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığı habere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Ataya ve Ebu Şumeys ailelerinin evlerine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli öldü.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, kuzeyde yer alan Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde sığınmacıların kaldığı "Eş-Şucaiyye" okulunu vurduğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda 9 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Ayrıca İsrail güçlerinin, Refah kentinin kuzey bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldığı bilgisi verildi.

İsrail ordusunun, Han Yunus kentinin doğusunda El-Fuhari bölgesindeki arazilerde hafriyat yapmayı sürdürdüğü belirtildi.

Yerel kaynaklar, Deyr el-Belah kentinin çeşitli yerlerine yoğun topçu saldırıları düzenlendiğini, Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusunda bir binanın havaya uçurulduğunu ifade etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze kentine bağlı Zeytun Mahallesi'nde, saldırılar nedeniyle zorla yerlerinden edilenlerin kaldığı "Dealise" ailesinin evini vurdu.

Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesi kaynakları söz konusu saldırıda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Refah kentinde Misbah bölgesinde bir araya gelen Filistinlileri hedef aldığını, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında ise sığınmacıların bulunduğu bir çadıra keşif uçağıyla saldırı düzenledi.

Saldırıda biri çocuk, biri kadın 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırılarında 34 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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