Gazze\'de İsrail hava saldırılarında 40 Filistinli öldü, 100 kişi yaralandı

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ÇEKİM TARİHİ: 22 Şubat 2024

1. Hava saldırılarında yaralanan kişilerin çeşitli görüntüleri

2. Hayatını kaybeden kişilerin çeşitli görüntüleri

Gazze'de Hamas yönetimindeki hükümetin medya ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezine düzenlediği hava saldırılarında en az 40 Filistinlinin öldüğünü ve 100 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Perşembe günü Xinhua'ya konuşan Filistinli güvenlik kaynakları, İsrail uçaklarının Deyr el-Belah kentindeki bazı evlere saldırı düzenlediğini ve saldırılar sonucu bu evlerin tamamen yıkıldığını söyledi.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini kaydetti.

Güvenlik kaynakları, İsrail'in mahalleyi yoğun şekilde bombalamasının ardından ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin insanları kurtarmak için olay yerine gittiğini belirtti.

Tıbbi kaynaklar, El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin şu anda binlerce yaralı, hasta ve yerinden edilmiş insanla dolu olduğunu söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.

(XHTV)