Gazze'de İsrail Saldırısı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
Gazze'de İsrail Saldırısı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

24.03.2026 20:55
İsrail ordusunun Gazze'deki çadır kamplarına düzenlediği saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilenlerin sığındığı çadır kamplara düzenlediği saldırılarda bir çocuğun yaşamını yitirdiği, 7 sivilin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin el-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin çadırlarına ateş açtı. Saldırıda 13 yaşındaki Halid Seyfeddin Süleyman Arade hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun güneydeki Refah kentinde zırhlı araçlardan makineli tüfeklerle açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde de yine İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 687 kişi hayatını kaybetti, 1849 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırısı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Gazze'de İsrail Saldırısı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
