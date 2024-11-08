Gazze'de İsrail Saldırısı: 22 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırısı: 22 Ölü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 22 Filistinli yaşamını yitirdi.

08.11.2024 12:42
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GAZZE, 8 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik İsrail hava saldırısında yıkılan bir binada kurtarma çalışması yapan insanlar, 7 Kasım 2024.

Filistinli kaynaklar, İsrail'in Perşembe günü Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 22 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. (Fotoğraf: Marwan Dawood/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırısı: 22 Ölü - Son Dakika

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