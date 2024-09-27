Gazze'de İsrail Saldırısı: 3 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun Gazze kentinde sivilleri hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ile yaralılar hastaneye getirildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının düzenlediği saldırıda Gazze kentindeki Reşid Caddesinde 1, Şucaiyye Mahallesinde 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Tanıklar, sağlık ekipleri ve vatandaşların hayatını kaybedenlerle yaralıları El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürdüğünü belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 534 Filistinli öldü, 96 bin 92 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 717 Filistinli hayatını kaybetti.