Gazze'de İsrail Saldırısında 9 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin doğu ve orta kesimine düzenlediği saldırılarda 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin İsrail'in Gazze kentinin orta kesimindeki Şabiyye Kavşağı yakınında bulunan "Eyüb" ailesine ait bir evi hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden 4 Filistinlinin naaşını enkazdan çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda yaralananlar da olduğu aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Derc Mahallesi'ni hedef alan bombardımanında ise 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 799 Filistinli öldü, 103 bin 601 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 373'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 794 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 783 Filistinli hayatını kaybetti.