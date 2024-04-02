Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu çalışanlarının yaşamını yitirdiğini doğrulayan ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (Dünya Merkezi Mutfağı), olayı "trajedi" olarak nitelendirdi.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan yardım kuruluşunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'de yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberini aldıkları duyurularak, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." ifadelerine yer verildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef almış, World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirmişti.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek, kimliği henüz tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Dünyaca ünlü İspanyol kökenli şef Jose Andres'in kurucusu olduğu, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'de kurduğu mutfaklarda depremzedelere sıcak yemek sunmuştu.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de İsrail Saldırısında Yardım Çalışanları Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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