Gazze'de Kalıcı Ateşkes ve Rehine Takası İçin Müzakerelerde Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Kalıcı Ateşkes ve Rehine Takası İçin Müzakerelerde Detaylar Ortaya Çıktı

Gazze'de kalıcı ateşkes ve rehine takası için yürütülen müzakerelerin bazı detayları ortaya çıktı. İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerde rehine takası ve mahkum serbest bırakma konuları üzerinde pazarlık yapılıyor. İsrail'in kendi hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkumları nasıl ve neye göre serbest bırakacağı belirsizliğini koruyor. Müzakerelerde Türkiye'nin önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

14.08.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de kalıcı ateşkes ve rehine takası için yürütülen müzakerelerin bazı detayları ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes ve rehine takası için yapılan müzakerelere ilişkin hazırlanan metinde son aşamaya gelindi.

Henüz son halini almayan metne göre, taraflar arasındaki pazarlık, Hamas'ın elindeki her bir rehine için 12 Filistinli mahkumun serbest bırakılması üzerinden yürütülüyor.

İsrail'in kendi hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkumları nasıl ve neye göre serbest bırakacağı, görüşmelerin odağında yer alıyor. 30 yılın altında hapis cezası alanları bırakmayı kabul eden İsrail, bu sürenin üzerinde ceza alanların serbest bırakılmasının ise kendi tasarrufunda olmasını istiyor.

İsrail hapishanelerinde, Filistin'in Fetih Hareketi'nin sembol liderlerinden Mervan Barguti dahil yaklaşık 50 kişinin 30 yılın üzerinde cezası bulunuyor. İsrail bu isimler üzerinde veto hakkı talep ediyor.

Hamas'ta yaklaşık 120 İsrailli rehinenin bulunduğu tahmin ediliyor. Gazze'de, İsrail'e karşı savaşan başka grupların da ellerinde rehinelerin olduğu belirtiliyor.

Hamas'ın, son 2,5 ayda yoğunlaşan müzakere sürecinde yapıcı bir tutum sergilediği, sürecin olumlu ilerlediği ifade ediliyor.

Bu aşamaya gelinmesinde Türkiye'nin müzakere sürecine katkısının önemli olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumunun süreci yavaşlattığını belirtiyor.

Sinvar'ın durumu, süreci uzatabilir

Müzakerelerle ilgili diğer önemli bir konu ise İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yerine gelen Yahya Sinvar'ın durumu.

Sinvar'ın Gazze'de bulunmasının, müzakere masasına gelen konulara onay veya cevap verilme süresini uzatabileceği değerlendiriliyor.

Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla Türkiye'nin destek verdiği, ABD, Katar ve Mısır'ın yürüttüğü çabalar sonucu müzakerelerin gelecek günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Filistin, Türkiye, Mahkum, Mahkum, İsrail, Dünya, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Kalıcı Ateşkes ve Rehine Takası İçin Müzakerelerde Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:58 Mourinho, ’’Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık’’ dedi, taraftarlar çılgına döndü Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü
09:51 Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları yine değişiyor Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
06:59 Malatya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 22 yaralı var Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 22 yaralı var
16:04 Doktolar’ın Ela’sına bakın Bir öğününü paylaştı, dillere düştü Doktolar'ın Ela'sına bakın! Bir öğününü paylaştı, dillere düştü
16:03 Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
15:56 Eyüpspor, Aboubakar ile ilgili transfer iddialarını yalanladı Eyüpspor, Aboubakar ile ilgili transfer iddialarını yalanladı
15:47 Allah kimsenin başına vermesin Düğünde gelini kucağına alan damadı bekleyen kötü son Allah kimsenin başına vermesin! Düğünde gelini kucağına alan damadı bekleyen kötü son
15:33 Cezaya tepki gösteren sürücü polisin isteğini duyunca dondu kaldı Cezaya tepki gösteren sürücü polisin isteğini duyunca dondu kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 10:23:38. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Kalıcı Ateşkes ve Rehine Takası İçin Müzakerelerde Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement