Gazze'de Kıtlık ve Soykırım Uyarısı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in ablukası ve sözde yardımlar sebebiyle bölgede kıtlığın giderek şiddetlendiğini ve İsrail'in soykırıma devam ettiğini belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de "kıtlığın giderek şiddetlendiği" belirtilerek, Filistinli sivillere ulaşması gereken yardımların engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Kıtlık, 1 milyon 100 bini çocuk olmak üzere 2 milyon 400 bin insanı etkiliyor. Arap ülkelerinin ve uluslararası toplumun sessizliğinde bugüne kadar 87'si çocuk olmak üzere 133 kişi açlıktan şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Gazze'nin kuzeyine ve güneyine 73 tır yardımın girdiği aktarılan açıklamada, "Yardımların çoğu, İsrail güçlerinin ve insansız hava araçlarının gözetiminde yağmalandı ve çalındı. Zira İsrail güçleri, kaos ve açlık politikasının bir parçası olarak, tırların yardımların dağıtım depolarına ulaşmalarını açıkça engellemeye çalışıyor." bilgisi aktarıldı.

Bölgeye 2 tır insani yardım malzemesi taşıyan 3 havadan yardım gönderme girişimi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yardımların "sivillerin girmesinin yasak olduğu kırmızı bölgeye düştüğü ve insanların yararına kullanılamadığı" ifade edildi.

Açıklamada tek çözümün "Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve insani yardımların girişine izin verilmesi" olduğu vurgulanarak, "Dünya tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır." uyarısı yapıldı.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 733 Filistinli hayatını kaybetti, 144 bin 477 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 581 kişi yaşamını yitirdi, 32 bin 436 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1021'e, yaralıların sayısı da 7 bin 485'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.