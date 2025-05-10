Gazze'de Kıtlık Derinleşiyor - Son Dakika
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Gazze'de Kıtlık Derinleşiyor

İsrail ablukasıyla Gazze'de gıda ve yakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı, insani kriz büyüyor.

10.05.2025 16:04
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ablukası ve saldırıları, Gazze Şeridi'nde yaşamı felç ederken, temel gıda malzemeleri ve yakıt fiyatları benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye insani yardım girişlerini tamamen engellemesi nedeniyle, yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgede gıda, ilaç ve temel ihtiyaçlara erişim neredeyse imkansız hale geldi.

Dünya Bankası verilerine göre, 19 aydır süren saldırılar sonucunda Gazze'deki halkın tamamına yakını yoksullaştı. Ulaştırılan yardımlar ise neredeyse durma noktasında.

Bölgedeki insani kriz, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yüzde 90'ından fazlasının evlerinden zorla göç ettirilmesiyle daha da derinleşti. Birden fazla kez yerlerinden edilen Filistinliler, şu anda ya aşırı kalabalık sığınaklarda ya da açıkta barınak olmaksızın yaşıyor. Bu durum bölgede hastalıkların ve salgınların yayılmasına neden oluyor.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'yi resmen "açlık bölgesi" ilan etti.

Gazze sakinlerinden Hasan Resmi, koşulların her geçen gün daha da ağırlaştığına işaret ederek, "Patatesin ve soğanın kilosu 10,80 dolara ulaştı. Domatesin kilosu 7,30 dolara, patlıcan ise 8,10 dolara satılıyor. Unun kilosu ise 9.45 doları buldu. 50 kiloluk bir un çuvalı 400 dolar, bu bir ailenin aylık maaşından fazla." diye konuştu.

Fiyatların artık sadece yoksulları değil, maddi durumu iyi aileleri de çaresiz bıraktığını söyleyen Resmi, "Artık herkes evde ne kaldıysa onunla yetinmeye çalışıyor ya da takas yapıyor, o da bulabilirse." dedi.

Sokakta boş tezgahlar arasında dolaşan Ahmed İbrahim de cebindeki son parayla un ararken tanık olduğu bir olayı, "Bir adam, evinde kalan 250 gram kahveyi bir kilo unla takas etti. Bu manzara her şeyi anlatıyor." sözleriyle anlattı.

Bir başka Gazze sakini Halid Abdurrahman, elindeki son 35 şekel (9,45 dolar) ile aldığı bir kilo unun içinden çıkan böcekleri göstererek, "Bu, bir gün daha hayatta kalmak demek. Bozuk olsa da yemek zorundayız, başka çaremiz yok." sözleriyle yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

Abdurrahman, unu pirinç ya da makarnayla karıştırarak çocukları doyurduklarını, tek amaçlarının çocukların aç yatmaması olduğunu söyledi.

Gazze'de tam anlamıyla kıtlık yaşanıyor

Filistinli 5 çocuk babası Muhammed Cemil de "Kıtlık kapıda. Az da olsa yemek dağıtan aşevleri bile kaynaklar tükendiği için kapılarını kapatmak zorunda kaldı." dedi.

Çocuklarının uzun süredir sebze yemediğini, tüketilmesi uygun olmayan karışımlar hazırlayarak açlığa karşı dirençli kalmaya çalıştıklarını belirten Cemil, şunları kaydetti:

"Artık yemek bir lüks haline geldi. Pirinç ve un lapasıyla beslenmeye çalışıyoruz. Bazı un torbalarından çürük gibi ağır kokular geliyor ancak kullanmak zorundayız. Unu pirinç veya makarnayla karıştırıp çocukları doyurmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan açlık nedeniyle ağlamamaları ve uyumaları. Aslında bu yemeği bile hazırlamak bizim için zor. Bir kilo un 35 şekel (9,45 dolar) oldu."

Gazze'de yakıt fiyatları da rekor seviyelere çıktı. Bir litre yakıt 27 dolara satılıyor. Araçlarına yakıt bulamayan insanlar, bisiklet ve binek hayvanları kullanmak zorunda kaldı.

Gazze yeryüzünde bir cehenneme dönüştü

Uluslararası Kızılhaç Komitesi sözcüsü Hişam Muhenna da Gazze Şeridi'nin artık yeryüzünde bir cehenneme dönüştüğünü ifade etti.

Gazze'de gıda, barınma ve sağlık hizmetleri gibi temel yaşam gereksinimlerinin hiçbirinin kalmadığını ve hayatta kalmak için her gün mücadele verildiğini ifade eden Muhenna, İsrail'in iki aydan fazla süredir sınır kapılarını kapatması ve yardımların girişini engellemesi nedeniyle insani yardım çalışmalarının neredeyse bitme noktasına geldiği uyarısında bulundu.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı da (World Central Kitchen-WCK), çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana insani yardımların girişine izin verilmeyen Gazze Şeridi'nde gıda stokları tükendiği için çalışmalarını durdurmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Dünya Merkez Mutfağı'nın Gazze'de yaklaşık 18 aydır 130 milyon öğün yemek ve 26 milyon somun ekmek dağıttığı hatırlatılan açıklamada, bölgede artık ekmek yapmak ve yemek pişirmek için yeterli kaynağın olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Filistin, 3-sayfa, Ekonomi, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Kıtlık Derinleşiyor - Son Dakika

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