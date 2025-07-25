Gazze’de Kıtlık Yok, Açlık Ölümleri Artıyor

İsrail ordusu, son günlerde artan yetersiz beslenme ve açlık ölümlerindeki artışa rağmen "Gazze Şeridi'nde kıtlık olmadığını" iddia ederken bazı Arap ülkelerinin bölgeye "yakında" yeniden havadan paraşütle yardım indirmeye başlayacağını bildirdi.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Gazze'deki insani duruma dair yazılı açıkla yaptı.

Gazze'deki insani durumun zor ve sıkıntılı olduğu kabul edilirken, başta çocuklar olmak üzere son günlerde çok sayıda Filistinlinin açlık nedeniyle yaşamını yitirmesine rağmen bölgede "kıtlık olmadığı" ileri sürüldü.

Açıklamada, Gazze'de "kıtlık yerine gıdaya erişim sorunu olduğu" öne sürülürken, bölgeye giden su miktarında da "sorun olmadığı" savunuldu.

Gazze topraklarının yüzde 75'inin İsrail ordusunun işgali altında olduğu, 2 milyondan fazla Filistinlinin bölgenin yalnızca yüzde 25'ine sıkıştığı kaydedildi.

Filistinlilerin yaklaşık 360 kilometre kare alana sahip Gazze'nin yüzölçümün yalnızca yüzde 25 kısmına sıkışması nedeniyle başta hijyen olmak üzere birçok sorunun ortaya çıktığı itiraf edildi.

Gazze'deki insani durum için Birleşmiş Milletler'in (BM) de suçlandığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ün yakında yeniden Gazze'ye havadan paraşütle yardım indirmeye başlayacağı belirtildi.

İsrail'in yardım girişlerine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Gazze'de son günlerde yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 83'ü çocuk 122 Filistinli yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle hayatını kaybetti.