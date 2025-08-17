Gazze'de Kriz Derinleşiyor

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 2. haftasına TÜMOSAN Konyaspor- Gaziantep FK, Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor, RAMS Başakşehir- Kayserispor ve Beşiktaş-ikas Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/Ankara/19.00/İstanbul/21.30/21.30) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Sivasspor- Bodrum FK, İmaj Altyapı Vanspor FK- Esenler Erokspor, Manisa FK-Atakaş Hatayspor ve Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşmalarıyla sürecek.

(Sivas/Van/19.00/Manisa/Sakarya/21.30) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.