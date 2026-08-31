Gazze'de Şehit Sporcu Sayısı 1014'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Şehit Sporcu Sayısı 1014'e Ulaştı

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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sporcu sayısı 1014'e çıktı. Son kurban, Cibaliya Hizmetler Kulübü oyuncusu Abdulfettah Ebu el-Ayiş oldu. Saldırılarda spor tesisleri de tahrip edilirken, Filistin sporu varoluşsal zorluklarla karşı karşıya.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sporcuların sayısının, 1014'e yükseldiği belirtildi.

Filistin Spor Medyası Birliği Genel Sekreteri Mustafa Siyam, AA muhabirine konuya dair bilgi verdi.

Siyam, son olarak Cibaliya Hizmetler Kulübü oyuncusu Abdulfettah Ebu el-Ayiş'in 29 Ağustos'ta Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde özel bir yemek dağıtım şirketine ait elektrikli motosikletin İsrail tarafından hedef alınması sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.

Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında sporcuların yanı sıra antrenörler, hakemler ve Filistin Futbol Federasyonu mensuplarının da bulunduğunu belirten Siyam, Ebu el-Ayiş'in Filistin Futbol Federasyonu tarafından 4 Eylül'de başlatılması planlanan "1000 Şehit Kupası" turnuvasına takımıyla katılmak için hazırlandığını söyledi.

İsrail'in Filistin sporuna yönelik saldırılarının sürdüğünü belirten Siyam, İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'ndeki spor altyapısını da hedef aldığını vurguladı.

Siyam, İsrail ordusunun sahaları, kulüpleri, spor salonlarını ve spor akademilerini tahrip ettiğini, çok sayıda saha ve tesisi buldozerlerle yıktığını kaydetti.

İsrail saldırılarının yol açtığı can kayıpları ve spor tesislerinde oluşan hasarın Filistin sporunu "varoluşsal" zorluklarla karşı karşıya bıraktığını dile getiren Siyam, sporcuların Batı Şeria'da da öldürüldüğünü, bazı sporcu, antrenör ve idarecilerin ise gözaltına alındığını aktardı.

Cibaliya Hizmetler Kulübü oyuncusuydu

Filistin Birinci Lig ekiplerinden Cibaliya Hizmetler Kulübü'nde forma giyen Ebu el-Ayiş, daha önce kısa süreliğine Beyt Hanun Ehli Kulübü'nde de oynadı.

Defans oyuncusu Ebu el-Ayiş'in cenazesi, 30 Ağustos Pazar günü Gazze kentinde sporcular ve Filistinlilerin katılımıyla toprağa verildi.

Cibaliya Hizmetler Kulübü de Ebu el-Ayiş için yayımladığı taziye mesajında, oyuncuyu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki gelecek vadeden yeteneklerden biri olarak niteledi.

Gazze'deki spor tesislerinin büyük bölümü tahrip edildi

Filistin Spor Medyası Birliğine göre İsrail, Gazze Şeridi'ndeki 56 spor kulübünden 50'den fazlasını ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) desteğiyle Filistin Futbol Federasyonu tarafından inşa edilen yaklaşık 20 halı sahayı tahrip etti.

Gazze'de spor faaliyetlerinin yeniden canlandırılması için çalışmalar yürütülürken, spor tesislerinde meydana gelen büyük çaplı yıkım ve imkan yetersizliği bu çabaların önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor.

Gazze'de spor faaliyetlerinin yeniden başlatılması yönünde ilk adımlar mart ayı başında, yıkımdan kurtulan yalnızca 3 sahada düzenlenen ilk resmi futbol turnuvasıyla atılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Şehit Sporcu Sayısı 1014'e Ulaştı - Son Dakika

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