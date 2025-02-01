Gazze'de Ölü Sayısı 47 Bini Aştı

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İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 24'ü enkaz altından çıkarılan 27 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 27 kişinin cansız bedeni ile 8 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 24'ünün enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 487'ye, yaralıların sayısı ise 111 bin 588'e çıktı.