Gazze'de Ramazan Durgun Geçiyor

19.02.2026 12:31
İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'de ramazan, çadırlarda hüzünle ve yoksullukla karşılanıyor.

İsrail'in iki yıldan uzun süre saldırdığı Gazze Şeridi'nde, zorla yerinden edilenlerin çadırları ile yıkılan evlerin enkazı arasında kurulan pazarlarda ramazan ayı önceki yıllara nazaran daha durgun geçiyor.

Filistinliler, geçmişte sevdikleriyle şenlikli iftar sofralarında karşıladıkları ramazana, bu yıl da çadırlarda kurulan mütevazı sofralarda kaybedilenlerin hatırlandığı hüzünlü hatıralarla girdi.

Bölgenin ekonomik durumu insani krizi derinleştiriyor

İsrail'in saldırılarında sanayi ve ekonomik tesislerin de hedef alındığı Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi gelir kaynağını kaybederken iş olanakları da ciddi şekilde azaldı.

Sınır kapılarından kısıtlı ürün geçişi de bölge sakinlerinin yaşamlarını yeniden kurma imkanını ciddi ölçüde azaltıyor. Pek çok Filistinli ise yaşamını bölgeye girişine izin verilen sınırlı insani yardımlara bağlı sürdürüyor.

Bölgedeki aşevleri aracılığıyla yemek dağıtan bireysel ve sivil girişimler de temel ihtiyaçların bir kısmını karşılamaya çalışıyor.

Gazze kent merkezinde bulunan ve normalde ramazanla birlikte dolup taşan Zaviye Çarşısı, uzun süre kapalı kaldıktan sonra bugünlerde bazı dükkanların yeniden açılmasıyla kısmen hareketlenmeye başladı.

Ancak hurma, turşu ve kuruyemiş gibi ramazan ihtiyaçları için kurulan tezgahlara ilginin zayıf olduğu görüldü.

Evler kaybedildi, çadırlarda yaşamak zorunda kalındı

Çarşıda 20 yıldır turşu satan İbrahim Saka, alışveriş hareketliliğinin önceki yıllara kıyasla belirgin şekilde gerilediğini söyledi.

Mali krizin piyasaya doğrudan yansıdığını belirten Saka, "Özellikle birçok kişinin evini kaybetmesi ve çadırlarda yaşamak zorunda kalması alışveriş imkanını da kısıtladı." ifadelerini kullandı.

Çadırlar arasındaki hayat

Bereket Kuheyl ise çarşının aynı anda hem yaşam hem hüznün izlerini taşıdığını kaydetti.

Kuheyl, özellikle İsrail saldırıları sonrasında yaşamın farklılaştığını şu sözlerle anlattı:

"İnsanlar alışveriş yapmaya çalışıyor ancak saldırılar sonucu yaşadıkları kayıplar ve zorla yerinden edilme yaşam şartlarını ağırlaştırdı."

Evlerin yıkılmasının ardından çadırda bir hayat sürmek, çok kısıtlı iş imkanları ve kıt geçim kaynakları nedeniyle yemek temini günlük bir mücadeleye dönüştü."

İstikrardan uzak bir yaşam

Muhammed Ebu Hayr da bu yılın önceki ramazanlarla arasında büyük fark bulunduğunu belirtti.

Ebu Hayr, pek çok kişinin işsiz ve istikrardan uzak bir yaşam sürdüğünü, buna karşılık fiyatların fark edilir şekilde arttığını söyledi.

70 yaşındaki Filistinli, "Çadırlarda ya da hasarlı evlerde yaşam ve temel hizmetlerin yokluğu günlük yaşam ve ibadetleri etkiliyor. Saldırıların etkisi, hayatın farklı alanlarına yayılmış durumda." diye konuştu.

Kaynak: AA

