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Gazze'de Sağlık Durumu Felaket Seviyesine Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Durumu Felaket Seviyesine Ulaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta sağlık durumunun felaket seviyesine ulaştığını, çok sayıda yaralının hastane koridorlarında yerde yattığını duyurdu. Bakanlık, yaralıların hastaneye ulaştırılmasındaki zorluk ve tıbbi malzeme eksikliğine dikkat çekti. İsrail'in Han Yunus'taki sığınma merkezlerini hedef aldığı ve çok sayıda kişinin öldüğü belirtildi.

Gazze\'de Sağlık Durumu Felaket Seviyesine Ulaştı
22.01.2024 - 17:19,
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sağlık durumunun felaket seviyesine ulaştığını, çok sayıda yaralının hastane koridorlarında yerde yattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Han Yunus'taki sağlık durumu tarif edilemez derecede felaket seviyesinde. Çok sayıda yaralı Nasır Hastanesi'nde yerlerde yatıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bölgedeki durumun zorluklarına ilişkin, "Yaralıların Nasır Hastanesi'ne ulaştırılmasındaki zorluk ve gecikme onların hayatını tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildi.

Tıbbi malzeme ve ilaç eksikliğine dikkat çekilen açıklamada, sağlık ekiplerinin onlarca kritik durumdaki yaralıyı imkansızlıklar nedeniyle tedavi etmekte büyük zorluklarla karşılaştığına vurgu yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, bölge halkının, İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı merkezleri hedef alması sonucu Nasır Hastanesi yerleşkesinde toplu mezar kazarak 40 kişiyi defnettiklerini duyurmuştu.

Bölgedeki AA muhabiri de Filistinlilerin, İsrail ordusunun Han Yunus kentine yönelik sürdürdüğü ağır bombardımanı sebebiyle mezarlıklara gidemediklerini ve cenazelerini Nasır Hastanesi yerleşkesinde toprağa vermek zorunda kaldıklarını aktarmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Han Yunus'taki 5 sığınma merkezinde 30 bin Filistinliyi hedef aldığını açıklamıştı.

Medya Ofisi açıklamasında, İsrail'in bu merkezlerin güvenli olduğunu iddia edip insanları buraya sığınmaya davet ettiği, daha sonra da buralarda katliamlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilmişti.

İsrail'in, Aksa Üniversitesi, üniversite fakültesi, Halidiye Okulu, El-Mevasi Okulu ve Han Yunus Sanayi barınma merkezlerini doğrudan hedef alarak saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı vurgulanmıştı.

Kaynak: AA
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