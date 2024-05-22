Gazze'de Sağlık Hizmetleri Tamamen Devre Dışı - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Hizmetleri Tamamen Devre Dışı

Gazze\'de Sağlık Hizmetleri Tamamen Devre Dışı

Filistin Hükümeti, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde sağlık hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurdu. Sağlık hizmetlerinin durması, 700 bin insanı tehdit eden bir insani felakete yol açabilir. İsrail işgali, Filistin halkının yaşam imkanlarını yok etmeye devam ediyor. Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kalması ve el-Avde Hastanesi'nin abluka altında olması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kenti sağlık hizmeti verecek gücünü kaybetmiştir. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardan müdahale çağrısı yapılmaktadır.

22.05.2024 18:17
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Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail saldırılarının aralıksız sürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde sağlık hizmetlerinin tamamen devre dışı kaldığını duyurdu.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin durması sebebiyle 700 bin insanı tehdit eden insani bir felaket uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde sağlık hizmetlerinin durduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail işgalinin Filistin halkının başta tedavi ve ilaç olmak üzere tüm yaşam imkanlarını yıkmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, özellikle Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kalması ve el-Avde Hastanesi'nin İsrail ordusunun ablukası altında olması sebebiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinin sağlık hizmeti verecek gücü kaybettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara müdahale çağrısı yapılan açıklamada, sağlık sistemi ve kadrolarının, işgalciler tarafından alıkonulma, takip ve öldürülme yerine, korunarak görevlerini yerine getirmeleri için imkan sağlanmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren son sağlık merkezi Kemal Advan Hastanesi'nin hasta kabul ve acil servisi dün, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla büyük hasar almıştı.

İsrail ordusunun saldırısı ve hastanenin çevresini abluka altında tutması nedeniyle hastane yönetimi, 12 Aralık 2023'te yaptığı gibi tekrar hastaneye baskın düzenlemesi veya hedef alması korkusuyla yaralı, hasta ve sağlık ekiplerini tahliye etme kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Hizmetleri Tamamen Devre Dışı - Son Dakika

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