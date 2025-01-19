Gazze'de Saldırılar: 9 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılar: 9 Ölü, 25 Yaralı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Ateşkes belirsiz.

19.01.2025 11:16
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Gazze'de ateşkes belirsizliği devam ederken, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine yönelik topçu saldırısında da 4 kişi öldü.

Söz konusu iki saldırıda en az 25 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Refah'ta evlerine dönmeye çalışan çok sayıda Filistinli de İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaralandı.

Han Yunus ve Refah kentleri de İsrail'in topçu bombardımanına tanık oluyor.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Saldırılar: 9 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika

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