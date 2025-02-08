Gazze'de Saldırılarda 2 Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılarda 2 Kız Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yıkılan bir binanın duvarı nedeniyle 2 Filistinli kız hayatını kaybetti.

08.02.2025 14:16
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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında daha önce vurulan bir binanın duvarının yıkılması sonucu Filistinli 2 kızın hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in 15 aydan fazla süren saldırılarında bombalanan binaların hayati tehlike oluşturmaya devam ettiğini vurgulayarak, bu durumdaki bir evin duvarının çökmesi sonucu 2 kızın yaşamını yitirdiğini ve aynı aileden 1 çocuğun yaralandığını aktardı.

Selame, "Ağır ekipman ve makinelerin girişini hızlandırmalı, yakıt sağlamalı, moloz ve enkazla başa çıkmak ve kısmen yıkılmış evleri incelemek için uzman teknik ekiplerin gelmesini sağlamalıyız ki ölü sayısı dursun." ifadelerini kullandı.

Medya Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasının "insani boyutunu" ihlal ettiğini ve yaklaşık 55 milyon ton molozu kaldırmak için gereken ağır ekipman ve makinelerin girişini engellediği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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