Gazze'de Saldırılarda 400'den Fazla Ölü - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılarda 400'den Fazla Ölü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 15 günde çoğunluğu çocuk ve kadın 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

19.10.2024 17:50
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Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde çoğunluğu çocuk ve kadın 400'den fazla Filistinlinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde çoğunluğu çocuk ve kadın 400'den fazla Filistinlinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, İsrail ordusunun bombalaması sonucu evlerinin enkazı altında kalan onlarca yaralıdan imdat çağrıları aldığı, ancak ordunun reddetmesi nedeniyle ekiplerin onlara yanıt veremediği ifade edildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, "yardımların girişini engellemesi sonucu çok zor insani koşulların gölgesinde" sivilleri kuşatmaya, aç bırakmaya ve katliamlara devam ettiğini dile getirdi.

Basal, İsrail'in uyguladığı sıkı kuşatma dolayısıyla binlerce Filistinlinin "yiyecek ve içecekten yoksun uyuduğunu" kaydetti.

Sivil Savunma Sözcüsü Basal, İsrail'in sürekli bombardımanı nedeniyle onlarca Filistinlinin cesedinin Cibaliya Mülteci Kampı sokaklarına dağılmış durumda olduğunu belirtti.

Sözcü Basal, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim ve interneti kesmesinin, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin İsrail bombalamasında yaralananları kurtarmak için müdahale etme yeteneğini etkilediğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Saldırılarda 400'den Fazla Ölü - Son Dakika

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