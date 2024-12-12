Gazze'de Şiddetli Bombardıman: 20 Ölü

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İsrail ordusu, ekim ayının ilk haftasından bu yana yoğun şekilde düzenlediği saldırı, kuşatma ve tehcir eylemlerine devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillerin bulunduğu yerleşim birimlerini havaya uçuruyor.

İsrail ordusu, ekim ayının ilk haftasından bu yan Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor. Kuşatma altında tuttuğu bölge sakinleri, hayatta kalmak için ciddi mücadele veriyor.

İki ayı aşkın süredir, saldırı, kuşatma ve tehcire tanık olunan bölgede son zamanlarda sivillerin bulunduğu yerleşim alanları İsrail ordu güçleri tarafından bombalanıyor. Son olarak dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen patlamanın daha öncekilerden çok şiddetli olduğu ifade ediliyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait araçlar, bölgenin kuzeyinde sabah saatlerinde çeşitli yönlerden ilerledi, çok sayıda patlayıcı yüklü varili yerleştirip tekrar geriye çekilerek mevzilendi.

Daha sonra Meşru Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi çevresi ile Cibaliya Mülteci Kampının merkezinde yer alan Hulafa Raşidin alanında patlama meydana geldi.

Yerleşim alanları havaya uçuruldu, patlama sesi pek çok bölgeden duyuldu.

Bölge sakinleri, bu patlamanın iki aydan daha uzun bir süredir kuzeyde devam eden saldırılar kapsamında duyulan en güçlü ve şiddetli ses olduğunu aktardı.

"En şiddetli geceydi"

Kemal Advan Hastanesi çevresinde bulunan Filistinli Muhammed Lebed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün gece, İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana yaşanan en şiddetli geceydi; patlamalar birden fazla yerleşim mahallesinde geniş çaplı yıkıma yol açtı." dedi.

Sabah güneşin doğmasıyla İsrail'in işlediği suçun boyutlarının ortaya çıktığını kaydeden Lebed, şunları söyledi:

"Bombalama nedeniyle Meşru Beyt Lahiya bölgesi ve Cibaliya Mülteci Kampında yüzlerce ailenin yaşadığı onlarca ev yerle yeksan oldu, moloz yığını haline geldi.

İsrail işgalinin niyeti açık: Bu da kuzeyde yaşamı her açıdan yok etmek; orada yaşanacak yer bırakmamak ve Filistinlileri göç etmeye; bölgeyi terk etmeye sürüklemek."

Lebed, çoğu bölge sakininin İsrail ordusunun saldırıları kapsamında, ölüm tehditleri altında ayrılmak zorunda kaldığını; bölgede çok az sayıda Filistinli kaldığını ifade etti.

Bombalama sırasında yaşanan başka bir konuya da dikkati çeken Lebed, şunları ifade etti:

"Havaya uçurulmadan önce bazı evlerin içinde Filistinliler bulunuyordu. Akıbetlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. İlk yardım ya da kurtarma ekipleri olmadığı için enkaz altında arama çalışmaları da yürütemiyoruz."

-Patlama sesleri Gazze Şeridi'nin orta kesiminden duyuldu

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı sakinlerinden İhab Havacıri ise "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki patlama seslerini bulunduğumuz yerden işittik." dedi.

Sesleri duyunca patlamanın yakında olduğunu zannettiğini ancak haberlerden patlamanın kuzeyde olduğunu öğrendiklerini aktaran Havarıci, şunları aktardı:

"Patlama ve havaya uçurma operasyonlarının boyutu, çok sayıda evin moloz ve harabe haline gelmesinden anlaşıldı."

Sosyal paylaşım sitelerinde olayın yayılması

Bazı aktivistler ve gazeteciler sosyal paylaşım sitesinde yaşananlara ilişkin yorum yaptı.

Gazeteci Mümin Karayka, "Çarşamba gecesi, Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok büyük ve benzeri görülmemiş bir askeri baskı oldu." ifadesini kullandı.

Normalin dışında bir durum olduğunu kaydeden Karayka, silah sesleri, işaret fişekleri, patlamalar, top atışları, bombalamalar ve bu büyüklükte bir sesin ilk kez duyulduğunu belirtti.

Aktivist Muhammed Abdurrahman ise saldırıyı "cehennem gibi bir gece" şeklinde nitelendirerek, bombalama operasyonlarından kaynaklanan büyük patlamaların olduğunu, İsrail ordusunun Cibaliya kampını sarsan şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdiğini aktardı.

Kendisi de kuzeyde bulunan Abdurrahman, "Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki topçu atışları ve ağır silahlı saldırının bombalamayla eş zamanlı gerçekleştiğini" bildirdi.

Üç katlı bina hedef alındı: 20 ölü

İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi yakınlarında 3 katlı bir binayı bombalamıştı.

Saldırıda bina tamamen yıkılırken, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de henüz enkaz altında olduğu ifade edilmişti.