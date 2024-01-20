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Gazze'de son 24 saatte 165 can kaybı - Son Dakika
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Gazze'de son 24 saatte 165 can kaybı

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 165 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 24 bin 927'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 106. günde devam ederken, can kaybı artıyor.

Gazze\'de son 24 saatte 165 can kaybı
20.01.2024 - 20:44,  Güncelleme: 20:45
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- Gazze'de son 24 saatte 165 can kaybı

Gazze'de can kaybı 24 bin 927'ye yükseldi

GAZZE - İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 165 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 24 bin 927'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 106. günde devam ederken, can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 165 kişinin hayatını kaybettiği, 280 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 24 bin 927'ye, yaralı sayısının ise 62 bin 388'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gazze'de son 24 saatte 165 can kaybı - Son Dakika
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