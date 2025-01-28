Gazze'de Son 24 Saatte 48 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de Son 24 Saatte 48 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 48 Filistinli yaşamını yitirdi, enkaz altında ölümler devam ediyor.

28.01.2025 15:21
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İsrail'in 471 gün boyunca saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 37'si enkaz altından çıkarılan 48 Filistinlinin cansız bedenleri hastaneye nakledildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir günde İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 48 kişinin cenazesiyle 80 yaralının getirildiği aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 37'sinin enkaz altından çıkarıldığı, 11 kişinin daha önceki saldırılarda aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkese varıldığı güne kadar düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 354'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 563'e yükseldi.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenler olduğu ifade edildi.

?- İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bırakmıştı.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Son 24 Saatte 48 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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