Gazze'de Son 48 Saatte 25 Cenaze Hastanelere Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Son 48 Saatte 25 Cenaze Hastanelere Ulaştı

Ateşkesin 26. gününde Gazze'de enkaz altından 25 cenaze çıkarıldı, toplam can kaybı 48,264'e ulaştı.

15.02.2025 16:18
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İsrail ordusunun yaklaşık 16 ay süren saldırılarının ardından ateşkesin sağlandığı Gazze Şeridi'nde, son 48 saatte enkaz altından çıkarılan 25 Filistinlinin daha naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından ateşkesin 26. gününde yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Son 48 saatte enkaz altından çıkarılan 25 Filistinlinin naaşı ile 12 yaralının hastanelere getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 48 bin 264'e, yaralı sayısının da 111 bin 688'e çıktığı belirtilidi.

Enkaz altında ve yol kenarlarında hala çok sayıda cenazenin bulunduğu ancak ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşamadığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu söylemişti.

Maruf, "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım 61 bin 709'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 47 bin 487 kişinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı, 14 bin 222 kişinin cesedi enkaz altında kayboldu." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Son 48 Saatte 25 Cenaze Hastanelere Ulaştı - Son Dakika

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