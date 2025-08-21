Gazze'de Soykırım İçin Gösteri - Son Dakika
Gazze'de Soykırım İçin Gösteri

Gazze\'de Soykırım İçin Gösteri
21.08.2025 23:23
Filistinliler, Gazze'deki savaşı durdurma ve soykırıma karşı protesto düzenledi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde onlarca Filistinli, savaşın ve soykırımın durdurulması talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin işgaline ilişkin "Gideon'un Savaş Arabaları 2" planını onayladığı ve saldırı için hazırlıklar yaptığı bir sırada kentteki Filistinliler sokağa indi.

Filistin basın hareketinin çağrısıyla düzenlenen gösteride, Filistin bayraklarının yanı sıra "Savaşı durdurun", "Gazze'yi kurtarın", "Gazze açlıktan ölüyor" yazılı dövizler taşındı.

Gazze kenti, tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Gazze STK Ağı Başkanı Emced eş-Şava, gösteri kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze nüfusunun yüzde 10'undan, bina ve tesislerinin ise yüzde 85'inden fazlasını ve birçok kültürel ve tarihi yapıyı kaybettik." dedi.

Gazze kentinin tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Şava, savaşın derhal son bulması ve İsrail hükümetine sivillere yönelik saldırılarını durdurması için baskı yapılması gerektiğini söyledi.

Gazze'de yaşananların dünyanın herhangi bir yerinde yaşanabileceğini kaydeden Şava, dünyaya, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku uygulama çağrısı yaptı.

Filistin halkı yok ediliyor

Filistin Gazeteciler Sendikası Koordinatörü Ahid Fervane ise gösterinin amacının dünyaya "Filistin halkının yok edildiği" mesajını iletmek olduğunu söyledi.

Dünyanın, "insanlığı" kurtarması ve savaşı durdurması için İsrail'e baskı yapması gerektiğini kaydeden Fervane, "Filistinlilerin topraklarından ayrılmayacağını ve İsrail'in tüm Gazze'yi yok etme planlarını boşa çıkaracağını" dile getirdi.

Fervane, dünyanın İsrail'in yapıp ettiklerine sessiz kalmasının, onu Gazze'yi yakıp yıkma planlarını sürdürme konusunda cesaretlendirdiğini vurguladı.

Gideon'un Savaş Arabaları

İsrail ordusu 17 Mayıs'tan bu yana "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen bir plan kapsamında Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları düzenliyor.

Plan, "kuzeydeki Filistinlileri Gazze Şeridi'nin güneyine sürmeyi ve ordunun, işgal ettiği yerlerde kalmaya devam etmesini" öngörüyor.

İsrail, geçen haftalarda kuzeydeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik yeni bir plana daha onay verdi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ise 20 Ağustos'ta onayladığı plana da "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adı verildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de Soykırım İçin Gösteri - Son Dakika

20:25
Özel’in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
SON DAKİKA: Gazze'de Soykırım İçin Gösteri - Son Dakika
