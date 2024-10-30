Gazze'de Soykırım İfadesi - Son Dakika
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Gazze'de Soykırım İfadesi

Dr. Fadia Malhis, Gazze'deki durumu anlatarak, soykırım ve insani kriz yaşandığını belirtti.

30.10.2024 12:47
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İşgal altındaki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesinde görev yapan Dr. Fadia Malhis, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca başkentte düzenlenen İsrail'in Yalanları Platformu tanıtım programında, "Soykırıma uğradık. Hem açlık hem kıtlık hem hastalık içerisindeyiz. İlaç yok, su yok. Artık yalnız bırakıldık." dedi.

Malhis, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Ankara'da düzenlenen İsrail'in Yalanları Platformu tanıtım programında açılış konuşması yaptı.

Programı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına teşekkür eden Malhis, "Filistin halkına gösterdiğiniz destek, bizim için çok kıymetli. Bu desteğiniz için sizinle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Gazze halkının evlerinin ve hastanelerinin yıkıldığını, tüm hayatlarının altüst edildiğini vurgulayan Malhis, "Soykırıma uğradık. Hem açlık hem kıtlık hem hastalık içerisindeyiz. İlaç yok, su yok. Artık yalnız bırakıldık." ifadelerini kullandı.

Malhis, Filistin davasının 1948'den bu yana sürdüğünü, yaklaşık 6 milyon Filistinlinin yurdundan uzak yaşamak zorunda bırakıldığını anlatarak bu kişilerin evlerine dönme hayaliyle yaşadığını söyledi.

İsrail'in 1967'de Gazze ve Batı Şeria'yı işgale giriştiğine işaret eden Malhis, "O yıllardan itibaren biz zulüm ve işgal altındayız." dedi.

Malhis, eşiyle Türkiye'de tanışıp evlendikten sonra 2000'de Batı Şeria'ya dönme kararı aldıklarını, kendisinin ve çocuklarının Batı Şeria'ya girdiklerini fakat eşinin, İsrail'in izin vermemesi üzerine Gazze'ye gittiğini söyledi. Malhis, İsrail'in zulmü nedeniyle kocası ve çocuklarından ayrı kaldığını aktardı.???????

"Annem ve babamın cenazelerine gitmeme izin verilmedi"

Malhis, 2000'de izin alarak eşini görmeye Gazze'ye gittiğini, o günden sonra Batı Şeria'ya geçişinin İsrail tarafından yasaklandığı vurgulayarak "Annem ve babamın cenazelerine gitmeme bile izin verilmedi. Onun hasreti hala içimde. Ben yuvama, eski evime, Nablus'taki evime yıllardır hiç gidemiyorum." dedi.

Gazze'nin eskiden huzurlu ve güvenli bir yer olduğunun ancak 2006'dan bu yana büyük bir hapishaneye dönüştüğünün altını çizen Malhis, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Batı Şeria'ya yıllarca süren ve dayanılmaz hale gelen saldırılarının ardından 7 Ekim 2023 saldırılarının düzenlendiğini anlattı.

Malhis, yıllarca saldırıların ve soykırımın bitmesini beklediklerini dile getirerek "Bu soykırımı artık durdurmamız lazım." ifadesini kullandı.

Filistinlilere desteği için Türkiye'ye teşekkür eden Malhis, tüm dünyanın kendilerine sırtını döndüğünü ve İsrail'i desteklediğini söyledi. Malhis, Gazze Şeridi'nin yakınındaki gaz ve petrol kaynağının keşfedilmesinin, Gazze'deki soykırımın sebeplerinden biri olduğunu ifade etti.

Malhis, İsrail'in, kendisinin ve çocuklarının evine saldırarak buraları yıktığını, damadının 8 Aralık'tan bu yana İsrail'in elinde olduğunu anlattı.

Şifa Hastanesinin bombalanması

Altında Hamas'a ait tüneller olduğu iddiasıyla Gazze'deki Şifa Hastanesinin İsrail tarafından bombalandığını anımsatan Malhis, hastaneyi İsrailli mühendislerin yaptığına işaret etti.

Malhis, saldırıların ardından İsrail'in hastanede manyetik rezonans görüntüleme cihazlarının olduğu yere silah parçaları yerleştirdiğini söyleyerek bu cihazların demir parçalarını çekme özelliğine sahip olduğunu, bu sebeple de orada silah bulunmasının mantığa sığmadığını anlattı.

Gazze'deki sağlık sisteminin çöktüğünü belirten Malhis, doktorların Gazze'den çıkmak istemediğine ve orada insanlara yardım etmeye devam etmek istediğine dikkati çekti.

Malhis, Türk halkıyla ve hükümetiyle gurur duyduğunun altını çizerek "Siz olmasaydınız ben burada olmayacaktım ve iyi ki varsınız hayatımda." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Türkiye, ankara, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Soykırım İfadesi - Son Dakika

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