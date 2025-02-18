Gazze'de Su Sorunu Derinleşiyor

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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'nin kuzeyi ve Refah'taki su seviyesinin, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 öncesi seviyesinin yüzde 7'sinden daha az olduğunu bildirdi.

Oxfam'dan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşması sonrası Gazze'ye su ve yakıt girişinin sağlanmasıyla birçok noktada suya ulaşım oranının yükseldiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları sonrası Gazze'de 4 bin 800 kilometrelik su boru hattının 1675 kilometrelik bölümünün zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, "En fazla yıkıma maruz kalan Gazze'nin kuzeyi ve Refah'taki su miktarı, çatışma (7 Ekim 2023) öncesindeki seviyenin yüzde 7'sinden az ve bu durum su kaynaklı hastalıkları artırma riski taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki neredeyse tüm su kuyularının İsrail tarafından vurulduğuna işaret edilerek, yaklaşık 700 bin kişinin ateşkesle bölgeye döndüğüne ancak evlerine ve suya ulaşamadıklarına vurgu yapıldı.

Refah'ta ise su kuyularının yüzde 90'ının tamamen ya da kısmen yok olduğu aktarılan açıklamada, "Su üretim kapasitesi çatışmaların başlamasından önceki seviyenin yüzde 5'i oranında. 35 su kuyusundan yalnızca 2'si çalışır durumda." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ateşkesten bu yana kapasiteyi artırma çabalarının sürdüğü, ancak zarar gören boru hatları nedeniyle suyun yüzde 60'ının insanlara ulaşmadan toprağa sızdığı kaydedildi.

Kanalizasyon deşarjı hem Akdeniz'i hem de yer altı sularını kirletiyor

Açıklamada, Gazze'deki su ve hijyen altyapısının yüzde 80 oranında kısmen ya da tamamen yok olduğu, 6 atık su arıtma tesisinin tamamının İsrail saldırılarında işlemez hale geldiği ifade edildi.

Bölgedeki 84 kanalizasyon pompa istasyonundan 73'ünün, 103 tuzdan arıtma tesisinden 85'inin tamamen ya da kısmen yok edildiğine, kalanların ve tamir edilenlerin ise yakıta ihtiyaç duyduğuna dikkati çekilen açıklamada, şahıslara ait kuyuların da kullanılamaz hale geldiği ya da kullanmak için enerjiye ihtiyaç duyduğu da belirtildi.

Açıklamada, su ihtiyacının karşılanamaması, mevcut suların temiz olmaması ve kanalizasyon sisteminin çökmesinin su kaynaklı ve bulaşıcı hastalıklara yol açtığı paylaşılarak, Gazze'deki sularda yapılan incelemeler sonucu yüzde 88'inin kirli olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Gazze sokaklarında 15 aydır biriken atıkların 2 bin tonu aştığına işaret edilen açıklamada, atık su ve kanalizasyonların açıktan akması, çöplerin birikmesi ve suyun kirlenmesinin hastalıklara davetiye çıkardığı bildirildi.

Oxfam'ın Gazze'ye 480 bin dolar değerinde (Yaklaşık 17,5 milyon lira) 85 tonluk su deposu, borular ve eklem parçaları gönderdiği anımsatılan açıklamada, ancak İsrail'in başka amaçlarla kullanılabileceği iddiasıyla bu malzemeleri bölgeye 6 aydır sokmadığı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxfam'ın Gazze İnsani Yardım Koordinatörü Clemence Lagouardat, bölgede günlük 52 olimpik havuz büyüklüğüne eş değer 130 bin metreküplük kanalizasyon deşarjı yapıldığını, bunun hem Akdeniz'i hem de yer altı sularını kirlettiğini ifade etti.