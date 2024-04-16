Gazze'de Tarımı Canlandırma Girişimi

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İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya sakinlerinden Yusuf Sakr Ebu Rabi, başlattığı girişimle bölgede tarımı yeniden canlandırmaya çalışıyor.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla Gazze'de altyapı ve üstyapının yanı sıra tarım arazilerine de büyük zarar verdi.

Çiftçi ve bitki uzmanı Ebu Rabi de Gazze'de hayatı yok etmeye çabalayan İsrail'e inat, tohumdan başlayarak hayatı yeniden yeşertmek için kolları sıvadı.

"Allah'ın yardımıyla ekeceğiz" etiketiyle sosyal medyada bir girişim başlatan ve evlerde sebze ve meyve fidesi yetiştiren Ebu Rabi, bu fikrin nasıl doğduğunu, hedeflerini ve karşılaştıkları zorlukları AA muhabirine anlattı.

Yokluk ve yıkımın ortasında "tarım fikri"

İsrail bombardımanının, ablukasının ve açlığın yoğun bir şekilde yaşandığı Gazze'nin kuzeyinde uzun süre ebegümeci ve buna benzer otları tüketmek zorunda kaldıklarını aktaran Ebu Rabi, "Savaş 7'nci ayına girdi. Yiyecek ot da kalmadı sebze de. İsrail ordusunun Beyt Lahiya'dan çekilmesi üzerine ben ve babam başta olmak üzere bazı çiftçiler, tekrar ekim yapmaya karar verdik." dedi.

Ebu Rabi, su, tohum ve tarım için gerekli diğer temel maddeler olmamasına rağmen 1 ay önce açık arazide ekime başladıklarını ancak İsrail saldırılarının açık arazide ekim yapmayı tehlikeli hale getirmesi üzerine bu işi evlere taşımaya karar verdiklerini söyledi.

Amaçları "kendi kendilerine yetebilmek"

İlk başta bu girişimi yaymaktan korktuğunu ancak sonra çiftçilerin ve Gazze'nin kuzeyindekilerin mesajını iletmeye karar verdiğini kaydeden Ebu Rabi, şöyle konuştu:

"Bu işin pek çok zorluğu var ve aynı zamanda tehlikeli. Ama gücümüz elverdiğince üreteceğiz. Halka tohum vereceğiz ve bu girişimin daha çok insana ulaşması için çalışacağız. Bu girişim sadece Beyt Lahiya ile sınırlı kalmayacak bilakis tohum ve fide olduğu müddetçe devam edecek ve büyüyecek. Kendi kendimize yeter hale gelmek istiyoruz. Halkın, savaş zamanı ya da sonrasında alternatifleri olsun istiyoruz."

Başlattıkları girişimle, kendi vatanlarında üretim yapmak, tarımı ve çiftçiyi ayağa kaldırmak istediklerini vurgulayan Ebu Rabi, insanlara ya da barınma merkezlerine fide ve tohum vereceklerini dile getirdi.

Beyt Lahiya'nın çilekleriyle meşhur olduğunu ve plastik kaplarda çilek fidesi ürettiğini söyleyen Ebu Rabi, "Savaşa ve yıkıma rağmen çilek ekebildik. İnşallah daha fazla fide elde edeceğiz ve bunları insanlara maliyetine satacağız." diye konuştu.

Karşılaşılan zorluklar

Tohum bulma konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını aktaran Ebu Rabi, geçen yılın mahsullerinden biber, patlıcan, kabak ve molehiya (Orta Doğu ile Doğu ve Kuzey Afrika mutfaklarında yemeği yapılan bir bitki) tohumu elde ettiklerini ifade etti.

Ebu Rabi, Gazze'nin kuzeyinde ve özelde de bu girişimle ilgili olarak yaşadıkları diğer sıkıntıları ise şöyle sıraladı:

"Karşılaştığımız en büyük zorluk istikrar ve emniyetin olmaması, her an hedef alınma ihtimalimiz var. Gıda üretmeye ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir başka zorluk da kuyulardan su çekmek için gerekli yakıtın, işçilerin yevmiyesini karşılayacak finansal kaynağın ve gübre ile tarım ilacının olmaması."

Uluslararası dernek ve kurumlardan bu girişim için koruma talep ettiğini ve bazı şirketlerle iletişime geçerek tohum göndermelerini istediğini aktaran Ebu Rabi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gazze'deki Filistinli çiftçileri desteklesinler. Çünkü biz eğer kendi topraklarımızda üretim yapabilirsek kimseye ihtiyacımız olmaz. Hiçbir ülkeden gıda ithal etmek zorunda kalmayız."