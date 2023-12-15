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Gazze'de terzi bisiklet pedalıyla dikiş makinesini çalıştırıyor - Son Dakika
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Gazze'de terzi bisiklet pedalıyla dikiş makinesini çalıştırıyor

Gazze Şeridi'nde yaşayan terzi Nesim Kaşta, elektrik ve yakıt yokluğu nedeniyle dikiş makinesini bisiklet pedalından yararlanarak çalıştırıyor. İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'de yaşam koşulları giderek zorlaşıyor.

Gazze\'de terzi bisiklet pedalıyla dikiş makinesini çalıştırıyor
15.12.2023 - 14:41,
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan Filistinli terzi Nesim Kaşta (20) elektrik ve yakıt yokluğu nedeniyle dikiş makinesini çalıştırmak için bisiklet pedalından yararlanıyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de yıkıcı saldırılarını başlatmasının ardından bölgeye elektrik, su, yiyecek, ilaç ve yakıt tedarikini kesti. İsrail'in 17 yıldır abluka altında tuttuğu 2,3 milyon Gazzeli için hayat şartları, 7 Ekim'den sonra daha da zor ve dayanılmaz hale geldi.

İsrail saldırılarından dolayı kuzeyden güneye kaçan Filistinlilerin yanında fazla eşya getirememesi nedeniyle eski elbiselerin tamiri ise ciddi bir ihtiyaç haline geldi.

Kıyafet fiyatlarının artması, havaların soğuması ve giyecek ihtiyaçlarında ciddi artış nedeniyle Gazzeli terzi Kaşta da elektriksiz çalıştıramadığı dikiş makinesine bisikletli çözüm buldu.

Genç terzi, kaldırım üzerinde kurduğu bir bisikletin teker ve pedal mekanizmasından yararlanarak çalıştırdığı dikiş makinesiyle müşterilerine hizmet veriyor.

Terzi Kaşta, bisikletin zincir mekanizmasını kullanarak makinesini çalıştırıyor. Bir kişinin pedalı çevirmesiyle çalışan makinesi sayesinde Kaşta, bölge halkının kışlık elbiselerinin tamirini yapıyor.

Kaşta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge sakinleri ile yerinden edilen Filistinlilerin, yeni kıyafetler alamadığı için eski elbiselerin tamirine yöneldiğini ifade etti.

Bisiklet pedalını elle çevirerek makineyi çalıştırıyor

Genç terzi, "Dikiş makinesini çalıştırmak için elektrik akımı yerine bisiklet tekerleği kullandım. Pedalı elle hareket ettiriyoruz." dedi.

Gazze'deki yaşam koşullarının felaket derecesine ulaştığına dikkati çeken Kaşta, zor şartlar altında geçimini sağlamak için böyle bir yöntem geliştirdiğini ifade etti.

Kaşta, elektrik veya jeneratör olmadan çalışan dikiş makinesinin varlığına inanmayan müşterileri için makineyi Refah'taki kent pazarının ortasına yerleştirdiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası baskıların neticesinde Gazze Şeridi'ne insani yardım ve yakıt girişine izin verilse de bölgeye ulaştırılan miktarlar hem elektrik üretimi hem Gazze halkının günlük ihtiyaçları için yeterli düzeyde değil.

Yaklaşık 32 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Refah kenti, İsrail'in saldırıları ve "güvenli" olduğunu iddia etmesinin ardından kuzeyden güneye doğru başlayan büyük göç hareketi nedeniyle ciddi bir nüfus artışına şahit oluyor.

Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, İsrail saldırılarından önce nüfusu yaklaşık 300 bin olan kentin, saldırıların tetiklediği göç hareketinden sonra bir milyona çıktığına dikkati çekti.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda Gazze'de çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 19 bin kişi hayatını kaybetti, 50 binden fazla kişi yaralandı, 7 binden fazla kişinin ise yıkılan binaların enkazı altında kaybolduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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