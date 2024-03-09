Gazze'de gönüllü hemşirelik yapan Esma El Najar: Tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle ameliyatlar narkozsuz yapılıyor - Son Dakika
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Gazze'de gönüllü hemşirelik yapan Esma El Najar: Tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle ameliyatlar narkozsuz yapılıyor

Gazze İslam Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Esma El Najar, İsrail saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilere yardımcı olmak amacıyla gönüllü hemşirelik yaparken tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle bazı ameliyatların narkozsuz yapıldığını belirtti. El Najar, Gazze'de yaşam koşullarının zorluğunu ve İsrail saldırılarının etkilerini anlattı. Ayrıca, sağlıkçıların rehin alındığını ve psikolojilerinin bozulduğunu ifade etti.

09.03.2024 11:22
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Gazze'de gönüllü hemşirelik yapan Esma El Najar, tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle bazı ameliyatların narkozsuz yapıldığını söyledi.

Gazze İslam Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde eğitim alan 24 yaşındaki El Najar, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda Gazze'de yaralanan Filistinlilerin tedavilerine yardımcı olmak amacıyla Nasser Hastanesinde gönüllü hemşirelik yapmaya başladı.

İsrail'in bombardımanı sonucu ağır yaralanan 12 yaşında otizmli bir çocuğa refakat eden El Najar, hastasıyla 12 Ocak'ta Türkiye'ye geldi.

Burada yaralı çocuğun tedavisiyle ilgilenmeye devam eden El Najar, HAK-İŞ'in düzenlediği Filistinli Kadınlarla Uluslararası Dayanışma Konferansına katıldı.

"Gazze'de yaşamak için hiçbir şey yok"

Programın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan El Najar, Gazze'de yaşananların kelimelerle anlatılamayacağını belirterek "Gazze'de yaşamak, hayat sürdürmek için hiçbir şey yok. Ev yok, iş yok, gıda yok, tıbbi malzeme yok. Hiçbir şey yok." dedi.

Çok sayıda kişinin İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazında kaldığını anlatan El Najar, bazı cenazelerin vücut bütünlüğünün bozulduğunu kaydetti.

İsrail'in saldırılar sırasında sivillerin ölmesini önemsemediğini dile getiren El Najar, "Canlarımız feda olsun Aksa'ya, Filistin'e. Oradayız ve orada kalacağız. Bu bir umut değil, bir gerçek. Biz öyle inanıyoruz. Böyle inandığımız için de mücadele ediyoruz. Filistin ya bizim olacak ya olacak. Başka çaremiz yok." diye konuştu.

"Narkozsuz sezaryen ameliyatı yapıldı"

El Najar, Gazze'de tıbbi malzeme sıkıntısının had safhada olduğunu dile getirdi.

Çok zor ameliyatların bile basit ekipmanlarla yapılmak zorunda kalındığına işaret eden El Najar, "Bir yaralının bacağının narkozsuz şekilde mutfak bıçağı yardımıyla ameliyat edildiğine, bir sezaryen ameliyatının yine narkozsuz yapıldığına şahit oldum. Bu ameliyatlar büyük ameliyatlar. Biliyorsunuz sezaryen ameliyatında 7 deri tabakası açılıyor." ifadelerini kullandı.

El Najar, Gazze'de karşılaşılan bütün vakaların zor olduğunu belirterek, aklında kalan bir vakayı "Hamile bir kadını sezaryene aldılar. Çok kan kaybedince ve kan bulunmayınca doktorlar rahmini almak zorunda kaldı." sözleriyle anlattı.

İsrail tarafından rehin alınan çok sayıda sağlıkçının olduğuna da dikkati çeken El Najar, sağlıkçıların aralıksız çalışarak yaralılara müdahale ettiğini ve bu nedenle psikolojilerinin bozulduğunu kaydetti.

El Najar, beraberinde 12 yaşındaki yaralı otizmli çocukla Türkiye'ye getirilmesini sağladığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yaşadıklarını düzenlenen konferansta anlatmak fırsatı sunulduğu için HAK-İŞ'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de gönüllü hemşirelik yapan Esma El Najar: Tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle ameliyatlar narkozsuz yapılıyor - Son Dakika

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