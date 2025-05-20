Gazze'de Yardım Krizi: Açlık ve Dehşet

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in engellemeleri nedeniyle yardımların ulaşmadığı Gazze'de yaşanan açlığın, buradaki dehşetin sadece bir parçası olduğunu belirtti.

Wateridge, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

UNRWA'nın Ürdün'ün Amman kentindeki deposunda 200 bin kişiyi bir ay boyunca doyurmaya yetecek kadar gıda olduğunu belirten Wateridge, tıbbi malzeme ve eğitim malzemelerinin de bulunduğunu, ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'ye hiçbir yardım ulaştırılamadığını söyledi.

Wateridge, Gazze'deki durumun absürt, korkunç ve affedilemez olduğunu dile getirerek, "Yardımlar Gazze Şeridi'ne tam 3 saat uzaklıkta. Yine de yetersiz beslenen çocukların görüntülerini görmeye ve en kötü yaşam koşullarının hikayelerini duymaya devam ettik. Bu malzemelerin şimdi Gazze'de olması gerekiyordu vakit kaybetmeye gerek yoktu." dedi.

Gazze'deki açlığın, orada yaşanan dehşetin sadece bir parçası olduğunu vurgulayan Wateridge, "Dün UNRWA tesisine yapılan saldırıda çocuklar ve 2 öğretmen dahil 7 kişi öldü. Bu, son günlerde ve haftalarda tesislere yapılan birçok saldırıdan biriydi." diye konuştu.

Waterigde, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı 11 haftanın ardından "geçici" ve "sınırlı" olarak yeniden kaldırmasının ardından sadece 5 yardım tırının giriş yaptığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

İsrail, Gazze'ye yardımların girişini durdurmuştu

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne gıda, insani yardım, yakıt ve tıbbi malzeme girişini durdurmuştu.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) 19 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İsrail'in "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin vereceğini" duyurmasının ardından 5 yardım tırının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı bildirilmişti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher da İsrail'in 11 hafta süren tam abluka uygulamasının ardından Gazze'ye "geçici, sınırlı" yardım ulaştırılmasına izin verdiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de dünkü basın toplantısında, Gazze'ye temel gıda malzemeleri taşıyan 9 tırın geçişine izin verildiğini ancak bu yardımların az da olsa yarın devam etmesinin beklendiğini söylemişti.

Gazze'deki hükümet de Gazze'ye "sınırlı sayıda yardım tırının ulaştığının" duyurulmasının ardından bölgeye "gerçek bir yardımın ulaşmadığını" belirtmişti.