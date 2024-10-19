Gazze'de Yardım Krizi: Hamas ve İsrail Açıklamaları

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- Hamas: "Kuzey Gazze'ye 15 günden fazla bir süredir yardım girişine izin verilmedi"

İsrail: "Han Yunus'a havadan 81 gıda paketi indirildi"

TEL AVİV - İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine Birleşik Arap Emirlikleri ile koordineli olarak 81 gıda paketinin havadan indirildiğini açıkladı. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Sami Ebu Zuhri yaptığı açıklamada, Orta Gazze'ye sadece birkaç yardımın girmesine izin verildiğini, Kuzey Gazze'ye 15 günden fazla süredir hiçbir yardımın girmesine izin verilmediğini vurguladı.

İsrail Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, bölgede insani kriz tehlikeli seviyelere ulaştı. Bölgede sağlık sistemi çökerken, bombardımandan sağ kurtulan Filistinliler açlık ve temiz su sorunlarıyla karşı karşıya hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine Birleşik Arap Emirlikleri ile koordineli olarak 81 gıda paketinin havadan indirildiği belirtildi. İndirilen paketin son aylarda bölgeye havadan ulaştırılan 10 bin paket gıda ve tıbbi malzemenin sonuncusu olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca "İsrail Avunma Kuvvetleri (IDF), COGAT aracılığıyla, uluslararası toplumla iş birliği içinde, hava yolu ve tüm yardım rotaları üzerinden yardım ulaştırarak Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kolaylaştırmak için çalışmaya devam edecektir" denildi.

"İşgal, Kuzey Gazze'ye insani yardım girişiyle ilgili yanlış bilgi yaymaya devam ediyor"

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Sami Ebu Zuhri yaptığı açıklamada, İsrail'in Kuzey Gazze'de "kelimelerin tarif edemeyeceği kadar büyük" suçlar işlediğini söyledi. İsrail'in "işlediği suçları ve her gün işlenen soykırımı gizlemek" için bölgedeki internet hizmetlerini kestiğini kaydeden Zuhri, "İşgal, Kuzey Gazze'ye insani yardım girişiyle ilgili yanlış bilgi yaymaya devam ediyor. Gerçek şu ki, Orta Gazze'ye sadece birkaç yardımın girmesine izin verildi. Kuzey Gazze'ye 15 günden fazla bir süredir hiçbir yardımın girmesine izin verilmediğini yineliyoruz" ifadelerini kullandı.