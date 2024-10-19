Gazze'de Yardım Kutusu Çadıra Düştü: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

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Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularından birisinin Han Yunus şehrinde mültecilerin barındığı çadıra düşmesi sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Han Yunus'taki bir tıbbi kaynak AA muhabirine, "Havadan atılan ve yardım malzemesi taşıyan bir kutu, mülteci ailenin çadırına düşerek çadırı kullanılamaz hale getirdi. Olayda ailenin çocuğu hayatını kaybetti." dedi.

Kaynak, son üç gündür insani yardımların Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine paraşütlerle havadan bırakıldığını belirtti.

Geçtiğimiz perşembe günü de bölgede yardım kutuları mülteci çadırlarının üzerine düşmüş, bir Filistinli hayatını kaybetmiş, birkaç kişi yaralanmıştı.

Gazze'nin güneyine havadan yapılan yardım operasyonları, temmuz ayında durdurulmuştu, ancak geçen perşembe günü yeniden başlatıldı.

İsrail, Birleşmiş Milletler'in çağrılarına rağmen uluslararası hukuku ihlal ederek Gazze'ye insani yardımların özellikle kara yoluyla ulaşmasını kısıtlıyor. Bu, yiyecek, ilaç ve yakıt tedarikinde kasıtlı bir kıtlığa yol açarak, birçok çocuk ve yaşlının ölümüne sebep olan bir krize neden oldu.

Filistinliler ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in Gazze'de "aç bırakma" politikasını bir silah olarak kullandığını ve bunun "savaş suçu" niteliğinde olduğunu belirtiyor.

Gazze'yi 18 yıldır dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çeviren İsrail, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaklaşık 2 milyonunu, katliam ve açlığın gölgesinde yerinden etti.