Gazze'de Yardım Tırları Yağmalanıyor - Son Dakika
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Gazze'de Yardım Tırları Yağmalanıyor

02.08.2025 11:49
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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'ye ulaşan yardım tırlarının çoğu güvenlik sorunları yüzünden yağmalanıyor.

İsrail'in şiddetli saldırılarının yanı sıra aç bırakma politikası uyguladığı Gazze'de neden olduğu güvenlik problemlerinden dolayı dün bölgeye ulaştırılan yardım tırlarının çoğunun yağmalandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi'ne yalnızca 73 insani yardım tırının girişine izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'ye giren 73 yardım tırının çoğu işgalci İsrail'in sistematik ve kasıtlı olarak neden olduğu açlık ve güvenlik kaosu nedeniyle yağma ve hırsızlığa maruz kaldı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in soykırım uyguladığı ve altyapının çökmesine neden olduğu Gazze Şeridi'nde sağlık, gıda ve hizmetlerin asgari düzeyde sağlanabilmesi için günlük en az 600 yardım tırına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in uyguladığı "aç bırakma suçu, sınır kapılarını kapalı tutması ve insani yardımların girişini kısıtlaması en güçlü şekilde kınanırken Gazze'deki insani felaketten İsrail'in yanı sıra onu destekleyen ülkeler de sorumlu tutuldu.

Medya Ofisi, sınır kapılarının derhal açılması ve yeterli miktarda insani yardım ile bebek mamasının Gazze'ye ulaştırılması çağrısında bulundu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 92'si çocuk olmak üzere 162 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 332 Filistinli hayatını kaybetti, 147 bin 643 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Yardım Tırları Yağmalanıyor - Son Dakika

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