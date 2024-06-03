Gazze'de yaşanan su kıtlığına çözüm arayışı - Son Dakika
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Gazze'de yaşanan su kıtlığına çözüm arayışı

Gazze\'de yaşanan su kıtlığına çözüm arayışı

Gazze Şeridi'nde yaşanan su kıtlığı nedeniyle çadırda yaşayan Filistinli Ahmed Afane, deniz suyunu arıtıp içilebilir hale getirmek için basit bir düzenek kurdu. İsrail'in saldırıları ve göç dalgası sonucunda su kaynaklarının tahrip olması nedeniyle Gazze'nin tamamında büyük bir su kıtlığı yaşanıyor. Afane, deniz suyunu arıtmak için çakıl, kum, pamuk ve kömürü bir araya getirerek içilebilir düzeye getirmeyi başardı. Su bulma zorluğuna rağmen Filistin halkının dize getirilemeyeceğini belirten Afane, savaşın durması ve temel ihtiyaçlara erişim sağlanması çağrısı yaptı.

03.06.2024 11:10
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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde çadırda yaşayan Filistinli Ahmed Afane, basit imkanlarla kurduğu bir düzenekle deniz suyunu arıtıp içilebilir hale getirmeye çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda altyapının tahrip olması, yakıt olmadığı için deniz suyu arıtma tesislerinin çalışmaması ve kuyulardan da su çekilememesi nedeniyle Gazze'nin tamamında büyük bir su kıtlığı yaşanıyor.

İsrail'in Refah'a düzenlediği son saldırıyla birlikte yaşanan yeni göç dalgasının akabinde nüfusun orta kesimde yığılmasıyla da insanlar içecek bir bardak su bulmakta zorlanıyor.

Su bulamayınca deniz suyunu içilebilir hale getirmeye çalıştı

Cibaliya ve Refah'tan sonra geldiği Deyr el-Belah'a bağlı Ez-Zavayide kasabasında bir çadırda yaşayan Afane, içecek su bulamayınca, deniz suyunu arıtıp, içilebilir hale getirecek bir düzenek yapmayı düşündüğünü söyledi.

"Yaşadığımız bu bölge çöle benziyor ve burada hiç su yok. Burada su bulma olasılığı yüzde 1." diyen Afane, Akdeniz'in çok tuzlu olan suyunu içilebilir düzeye getirebilmek için çakıl, kum, pamuk ve kömürü arıtma işlevi görecek şekilde bir araya getirdi ve tuzlu suyu tamamen olmasa da içilebilir düzeyde tuzundan arıtmayı başardı.

Bugün çocukların kağıt, kalem tutup okuyacakları yerde, tek dertlerinin su tankerinden ya da uzak yerlerden bir bidon su getirmek olduğunu belirten Afane, herşeye rağmen İsrail ve ABD dahil hiç kimsenin Filistin halkını dize getiremeyeceğini söyleyerek meydan okudu.

Savaştan öncede kurduğu düzenekle evindeki suyu da arıttığını kaydeden Afane, bu fikri geliştirmekte önceki deneyiminin katkısına işaret etti.

"Bir bardak su içebilirsek ne mutlu bize"

Afane, deniz suyunu arıtmak için, bir damacananın dibini keserek çıkardı ve ters çevirip ağız kısmından başlayarak aşağıdan yukarıya sırasıyla pamuk, kömür, pamuk, kum, çakıl, kömür ve çakıl döşeyerek bir iple yüksek bir yere astı.

Suyun 9 saat bu düzenek içinde kaldıktan sonra içilebilir hale geldiğini anlatan Afane, "Su sıkıntısı çok büyük. Bugün inşallah bu sudan içeceğiz. Bugün eğer yaptığımız bu düzenek bize bir bardak içme suyu verirse ne mutlu bize. Çünkü bu sayede ben ve çocuklarım hayatta kalacağız." dedi.

"İçecek suyumuz da olmasa Filistin devletini kuracağız"

Tüm yaşam kaynaklarının ellerinden alındığını, evlatlarının öldürüldüğünü kaydeden Afane, "Savaş ne kadar sürerse sürsün, direneceğiz ve içecek suyumuz da olmasa Filistin devletini kuracağız." dedi.

Afane, son olarak, dünyaya ve uluslararası camiaya savaşın durması, yaşamak için en temel maddelere ve suya erişim sağlanması ve çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmaması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

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