Gazze'de Açlık Faciası: Ölümler Artıyor - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Faciası: Ölümler Artıyor

27.07.2025 21:50
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DSÖ, Gazze Şeridi'nde 2025'te açlık ve beslenme yetersizliği nedeniyle 74 ölüm kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi'nde 2025'te yetersiz beslenmeye bağlı 74 kişinin öldüğünü, bu ölümlerin 63'ünün temmuzda meydana geldiğini duyurdu.

DSÖ, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki yetersiz beslenmenin tehlikeli şekilde devam etmesi ile buna bağlı ölümlerdeki ani artışa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "2025'te yetersiz beslenmeye bağlı 74 ölümden 63'ü temmuzda meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin 24'ü 5 yaş altı çocuk, 1'i 5 yaş üstü çocuk ve 38'i yetişkindi. Bu insanların çoğu sağlık tesislerine vardıklarında veya kısa süre sonra vücutlarında ciddi bir zayıflama belirtisi göstererek öldü. Bu kriz tamamen önlenebilir." ifadesi kullanıldı.

Büyük ölçekli gıda, sağlık ve insani yardımların kasıtlı olarak engellenmesi ve geciktirilmesinin birçok can kaybına neden olduğuna işaret edilen açıklamada, Gazze Şeridi'nde 5 yaş altı çocukların neredeyse 5'te 1'inin akut yetersiz beslendiği belirtildi.

Açıklamada, temmuzun ilk iki haftasında 5 yaş altı 5 binden fazla çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ayakta tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirilerek, bunların yüzde 18'inin, yaşamı en fazla tehdit eden tür olan şiddetli akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğuna vurgu yapıldı.

"Haziranda 6 bin 500 çocuk tedavi için hastaneye kaldırıldı"

" (Akut yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılanlar) Bu sayı, mayıstan bu yana önemli bir artış eğilimi sürdürüyor. Haziranda 6 bin 500 çocuk tedavi için hastaneye kaldırıldı. Bu, Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu. Temmuzda şiddetli akut yetersiz beslenme ve tıbbi komplikasyonları olan 73 çocuk daha hastaneye kaldırıldı, bu sayı haziranda 39'du. Bu sebeple 2025'te toplam yatarak tedavi gören hasta sayısı 263'e ulaştı." ifadesine yer verilen açıklamada, vakalardaki bu artışın, Gazze Şeridi'nde halihazırdaki yetersiz sağlık sistemini daha da zorlaştırdığına işaret edildi.

Açıklamada, insanların açlığın yanı sıra çaresiz gıda arayışı sırasında da öldürüldüğüne dikkat çekilerek, ailelerin bir tabak yiyecek için hayatlarını riske atmak zorunda kaldığına vurgu yapıldı.

27 Mayıs'tan bu yana gıdaya ulaşmaya çalışan 1060'tan fazla Gazzelinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bu sebeple 7 bin 200 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "DSÖ, Gazze Şeridi'ne çeşitli ve besleyici gıdaların ulaştırılması, çocuklar ve savunmasız gruplar için tedavi malzemeleri ile temel ilaç ve malzemelerin teslimatının hızlandırılması için acil ve sürekli çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınan sağlıkçılar ile rehinelerin serbest bırakılması için çağrı yapılan açıklamada, "acil ateşkes sağlanması" talep edildi.

Gazze'de Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ve yetersiz beslenmeden ölenlerin sayısı 87'si çocuk 133'e yükseldi.

İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle Gazze'de ortaya çıkan kıtlık felaketinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün bölgeye havadan yardım atmaya başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Faciası: Ölümler Artıyor - Son Dakika

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