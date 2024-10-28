Gazze'de Yıkım ve Göç Zorunluluğu

Güncel

İsrail ordusunun 24 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden ettiği Filistinliler, devam eden İsrail saldırıları riskine rağmen geri döndükleri evlerinde büyük bir yıkımla karşılaştı.

Bölge halkı, İsrail'in kuşatma altına aldığı, su ve ilaç dahil tüm insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yıkım gerçekleştirerek Filistinlileri göçe zorlayıp burada bir tampon bölge kurmayı planladığını belirtti.

"Evim kum ve moloz yığınına dönüştü"

AA muhabirine konuşan Filistinli Muhammed Taime, zorla yerinden edildiği Cibaliya Mülteci Kampı'nın "4. Blok" bölgesindeki evine geri döndüğünde "kül ve kum yığınıyla" karşılaştığını söyledi.

Taime, "İsrail ordusunun üç katlı evimi bu şekilde yıkmasını beklemiyordum. Bölgedeki onlarca evin yıkılmasının ardından her yer kum ve moloz yığınına dönüşmüş." dedi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Gazze'nin kuzeyinde yoğun bir şekilde uçuş yaptığını söyleyen Taime, "İsrail ordusunun yoğun ateş açması nedeniyle buraya gelmem kolay olmadı. İşgalci İsrail, aylar önce Cibaliya Mülteci Kampı'na girdiğinde çoğu ev ve caddeyi yok etmişti, bu sefer de geride bıraktıklarını yok etmek için geri döndü." ifadelerini kullandı.

Taime, "İsrail ordusuna ait askeri buldozerler, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait sığınma merkezlerinin büyük bir bölümünü yıktı." diye konuştu.

İsrail ordusunun yolları, sokakları kazdığını ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda başta su ve kanalizasyon olmak üzere altyapının büyük bir kısmının tahrip ettiğini aktaran Taime, şunları kaydetti, "Cibaliya kampı bu yıkımın ardından artık yaşamaya uygun değil. Yerinden edilenler geri dönüp bu korkunç felakete tanık olduklarında evlerine olanlar karşısında hayrete düşecek." dedi.

"Bölgede eskiden hayat vardı, artık eski haline dönemez"

İsrail askeri araçlarının yeniden bölgede konuşlanmasının ardından Cibaliya beldesinin batısındaki Saftavi Mahallesi'ne gelen Filistinliler de evlerde, mağazalarda ve sokaklarda büyük yıkımlar gözlemledi.

Bölge sakinlerinden Muhammed Nebhan, "Bölge bu saldırılardan önce hayat doluydu, artık eski haline dönemez" diye konuştu.

"İşgalciler, tüm yaşam olanaklarını yok etti ve çok sayıda evi ve onlarca konutun bulunduğu apartmanları havaya uçurdu." diyen Nebhan, şunları kaydetti:

"Bölgede Filistin direniş güçleri tarafından tahrip edilen ve yakılan bazı İsrail askeri araçlarının varlığı da dikkat çekiciydi. Bu araçların imhası, direnişin yürüttüğü çatışmaların yoğunluğunu ve yıkımın boyutunu da açıklıyor. Çünkü işgal ne zaman kayıp verirse o zaman kan akıtmayı artırıyor."

"İsrail birçok evi ve sığınma merkezini yok etti"

Filistinli Muhammed Medhun, Cibaliya Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Şeyh Zayid bölgesi yakınlarına vardığında şaşkınlık yaşadığını belirterek,"İşgalciler birçok evi ve sığınma merkezini yaktı, tamamen yok etti." dedi.

Medhun, "insanların ihtiyaç duyduğu malzemeler ve mobilyalarla dolu sığınma merkezleri ve evlerin küle döndüğünü" söyledi.

İsrail ordusunun bölgedeki birçok cadde ve araziyi buldozerle yıktığını aktaran Medhun, "İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşama dair her şeyi insanları göçe mecbur etmek için kasten yok ediyor." diye konuştu.