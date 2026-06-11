Gazze'de Zorlu Yaz Şartları - Son Dakika
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Gazze'de Zorlu Yaz Şartları

11.06.2026 12:06
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İsrail saldırıları sonrası Gazze'de yaşayan Filistinliler, sıcaklık ve su eksikliğiyle mücadele ediyor.

İsrail'in saldırılarıyla yerle bir ettiği Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler yaz mevsimiyle artan sıcaklar, haşereler ve su eksikliği nedeniyle zorlu yaşam şartları ve sağlık sorunlarıyla hayat mücadelesi veriyor.

İsrail saldırılarında yaklaşık 2,3 milyon nüfusun 2 milyonunun yerinden edildiği Gazze'de İsrail saldırılarında altyapının yüzde 90'dan fazlası tahrip edildi.

Hastaneler, sağlık kuruluşları, su arıtma tesisleri, kuyular, kanalizasyon ve su şebekelerinin de zarar gördüğü bölgede temiz suya erişim özellikle çadırlarda yaşayan Filistinliler için zor ulaşılabilir hale geldi.

Yaz mevsiminin başlamasıyla derme çatma çadırlarda kalan Filistinliler, hem sıcak hem su kıtlığı hem de haşere ve kemirgenlere rağmen hayatta kalmaya çalışıyor.

"Sıcaklık, su derken gerçekten çok fazla sıkıntı çekiyoruz"

Muna Ebu Ataya, yaz mevsiminin gelmesiyle çadır kamplarda zorlu şartlar altında yaşadıklarına vurgu yaparak, "Son derece zorlu şartlarda yaşıyoruz. Çadırlar yaşamak için uygun değil. En küçüğü 2 yaşında olan 4 çocuğum var. Geceleri sıcaktan uyuyamıyorlar. En önemli şey çocuklar için su temin edebilmek ama duş alabilmek için her zaman su olmuyor." dedi.

Filistinli kadın, 2 yaşındaki çocuğunda sıcak alerjisi başladığını, suyla serinletmeye çalıştığını ancak suyun da bulunamadığını söyledi.

Sıcaklardan bunaldıklarını ve serinlemek için herhangi bir aracın bulunamadığını ifade eden Ebu Ataya, "Sıcaklık, su derken gerçekten çok fazla sıkıntı çekiyoruz. Bir de kemirgenler, haşereler ve sivrisinekler var. Özellikle geceleri sivrisineklerden dolayı uyuyamıyoruz, gündüz uyumak istesek o zaman da sıcaktan uyuyamıyoruz." diye konuştu.

"Su 3-4 günde bir geliyor ve bu zorlukla beraber bir de sıcaklığa katlanıyoruz"

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'dan Hafsa Saide Maruf, yaşadıklarından dolayı gözyaşlarını tutamayarak, "Bu hayat beni yordu, gerçekten de yordu. Biz kendi yerimizde, kendi yurdumuzda kaldık. Evlatlarımızı öldürdüler." dedi.

Filistinli kadın, "Su 3-4 günde bir geliyor ve bu zorlukla beraber bir de sıcaklığa katlanıyoruz. Kim çadırda yaşamak ister ki eşekler bile istemez." ifadelerini kullandı.

Sivrisinekler yüzünden gece yüzünü kapatarak uyumak zorunda kaldığını söyleyen Maruf, "Farelerle de uğraşıyoruz, domates getirirsin fareler yer, ekmek getirirsin fareler yer. Hayat yoruyor." şeklinde konuştu.

Maruf, bir yandan sıcak diğer yandan da haşerelerden sıkıntı çektiklerine vurgu yaparak, dünyanın Gazze'ye yardım ulaştırmadaki başarısızlığından şikayet etti.

"Gençlerimiz öldü, oturduğumuz evlerimiz yerle bir oldu, su içtiğimiz kuyularımız kalmadı." diyen Maruf, mevcut durumlarını "Hiçbir şeyimiz kalmadı." şeklinde niteledi.

Sağlıksız gıda ve su, kirli çevre ve tahrip olmuş altyapı hastalıklara yol açıyor

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi Acil Durum Bölümü Başkanı Dr. Rami Velid Abdullah eş-Şeyyah ise "Başta yerinden edilenler ve çadırlarda yaşayanlar olmak üzere Gazze halkı şu anda zorlu sağlık koşullarından sıkıntı çekiyor. Maalesef, çevre kirli, su ve gıda sağlıksız, altyapı tahrip olmuş durumda. Bu durum, özellikle yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte kemirgen ve böcek sayısında artışa yol açtı." dedi.

Şeyyah, "Hastanenin acil servisi başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere çeşitli hastalıklarla, alerji ve uyuz gibi cilt hastalıklarından sıkıntı çeken birçok vakayla dolu. Sağlıklı gıda ve içeceğin olmaması, çevre kirliliği ve altyapı eksikliğinin yanı sıra koruyucu önlemler ve kişisel hijyen eksikliği bu duruma yol açmaktadır." şeklinde konuştu.

Filistinli Doktor, " Başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere tüm dünyaya mesajımız, Gazze Şeridi'ndeki halkımızın yanında yer alarak bu hastalıkların yayılmasını engellemeye ve özellikle kemirgenler ve böceklerin neden olduğu hastalıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İsrail, Sağlık, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Zorlu Yaz Şartları - Son Dakika

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