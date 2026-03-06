Gazze'deki Büyük Ömeri Camisi'nde 120 Filistinli Kur'an'ı tek oturumda hatmetti - Son Dakika
Gazze'deki Büyük Ömeri Camisi'nde 120 Filistinli Kur'an'ı tek oturumda hatmetti

Gazze'deki Büyük Ömeri Camisi'nde 120 Filistinli Kur'an'ı tek oturumda hatmetti
06.03.2026 11:46
Gazze Şeridi'nin en eski ibadethanelerinden biri olan ve İsrail saldırılarında kısmen yıkılan Büyük Ömeri Camisi, savaşın ortasında düzenlenen anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Gazze kentindeki camide gerçekleştirilen hatim programında aralarında sağlık çalışanları, engelliler, savaş yaralıları ve yaşlıların da bulunduğu 120 kişi Kur'an-ı Kerim'i tek oturumda hatmetti.

Gazze kentindeki camide gerçekleştirilen hatim programında aralarında sağlık çalışanları, engelliler, savaş yaralıları ve yaşlıların da bulunduğu 120 kişi Kur'an-ı Kerim'i tek oturumda hatmetti.

"Gönüllü Senabil Merkezi" tarafından yürütülen "Şifa ve Rahmet" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte doktorlar, hemşireler, görme engelliler, savaş yaralıları, yaşlılar ve ailelerinden hayatta kalan tek kişiler gibi farklı kesimlerden Filistinliler bir araya geldi."

Gazze'de inanç ve dayanışma mesajı

Gönüllü Senabil Merkezi Müdürü İsra Feravine, proje kapsamında toplumun farklı kesimlerinden 120 kadın ve erkeğin tek oturumda Kur'an-ı Kerim tilavet ettiğini söyledi.

Feravine, "Bu proje kapsamında doktorlar, hemşireler, yaralılar, ailelerinden hayatta kalan tek kişiler, yaşlılar, görme engelliler, çocuklar ve savaşta ailelerini kaybetmiş özel gereksinimli bireyler olmak üzere 120 kadın ve erkek katılımcı Kur'an-ı Kerim'i tek oturumda tilavet ediyor." dedi.

Feravine, projenin toplumun özel durumdaki kesimlerini bir araya getirerek Gazze'nin tüm zorluklara rağmen ayakta olduğunu dünyaya göstermeyi amaçladığını söyledi.

Her şeye rağmen Gazze'de inancın ve dayanışmanın sürdüğünü vurgulayan Feravine, "Bu mesajı dünyaya açıkça ilan ediyoruz: Gazze sabırlı, dirayetli ve dimdik ayakta. Gazze, hayatın her alanında olduğu gibi Kur'an tilaveti alanında da varlığını sürdürüyor. Gazze, küllerin ve enkazın altından yeniden doğuyor." ifadelerini kullandı.

Gazzeli hafızlar, Kur'an'ın kendilerine verdiği gücü anlattı

"Şifa ve Rahmet" projesine katılan 37 yaşındaki Ahmed en-Naci, hatim programına katılmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi."

Naci, "Ömeri Camisi'ne geldik ve Allah'ın lütfuyla Kur'an-ı Kerim'i tek oturumda hatmetmeyi başardık." dedi.

Kur'an-i Kerim ezberine 2003 yılında başladığını ve yaşadığı zorluklara rağmen Kur'an'la bağını hiç koparmadığını ifade eden Naci, "Allah beni imtihan etti ve savaş sırasında ayağımın kesilmesine neden olan bir yaralanma yaşadım. Ancak bu savaş günlerinde Kur'an benim için en iyi dost ve en iyi yoldaş oldu." şeklinde duygularını ifade etti.

Naci şöyle devam etti:

"Ben Kur'an'ı savaş sırasında da ezberden okuyup birçok kez baştan sona tilavet ettim. Savaş, yaşadığım acıya ve yaraya rağmen Kur'an'a daha çok sarılmama vesile oldu. İmkanlar çok sınırlıydı; ağrı kesici yoktu, tedavi yoktu. Bu yüzden Kur'an, yaşadığım yarayı, çektiğimiz acıları ve ayağımın kesilmesiyle sonuçlanan bu süreci aşmamda bana güç veren en önemli şey oldu. Kur'an'a sarılarak bu süreci atlattım."

Allah'ın kendilerine güç verdiğini ve Kur'an'ı ezberden baştan sona okuyup tamamlamayı başardığını ve bunun tamamen Allah'ın lütfu ve rahmeti sayesinde gerçekleştiğini dile getiren Naci, Kur'an'la duyulan sevincin hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını ifade etti.

Uzun zamandır en büyük arzusunun Kur'an'ı tek oturumda baştan sona okumak olduğunu belirten Naci, Kur'an'la yaşanan sevincin dünyanın tüm servetiyle bile kıyaslanamayacağını kaydederek, "hükümdarların bu mutluluğu bilmesi halinde onu elde etmek için mücadele edeceklerini" söyledi.

Hatmini şehit eşine hediye etti

Programın bir diğer katılımcısı hafız kadın Gadir el-Feyyumi ise hatim programına katılmasının kendisi için manevi açıdan büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Feyyumi, Kur'an'ı küçük yaşlarda ezberlemeye başladığını ve lise döneminde ezberini tamamladığını belirtti.

Daha sonra Vakıflar Bakanlığı bünyesindeki Hafızlar Divanı'nda düzenlenen pekiştirme ve tekrar halkalarına katıldığını anlatan El-Feyyumi, bu süreç sonunda Kur'an'ı tek oturumda baştan sona okuyabilecek seviyeye ulaştığını söyledi.

El-Feyyumi, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hatim programına katılmaya kararlı olduğunu belirterek "Bugün buraya Kur'an'ı tek celsede yaptığım hatmi şehit olan eşimin ruhuna hediye etmek için geldim." dedi.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Büyük Ömeri Camisi'nde 120 Filistinli Kur'an'ı tek oturumda hatmetti - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Gazze'deki Büyük Ömeri Camisi'nde 120 Filistinli Kur'an'ı tek oturumda hatmetti - Son Dakika
