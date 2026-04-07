Gazze'deki Can Kaybı 72 Bin 312'ye Ulaştı
Gazze'deki Can Kaybı 72 Bin 312'ye Ulaştı

07.04.2026 12:02
İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı hızla artıyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 312'ye ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 10 ölü ve 44 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 733 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 34 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 759 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 312'ye, yaralı sayısının da 172 bin 134'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'deki Can Kaybı 72 Bin 312'ye Ulaştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gazze'deki Can Kaybı 72 Bin 312'ye Ulaştı - Son Dakika
